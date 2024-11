Abogada de Agustín Lozano sobre detención preliminar: "Están tratando de perjudicarlo y hacerle daño dentro de la Federación"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La abogada Giulliana Loza informó que presentará este jueves un recurso de apelación a la medida de detención preliminar contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, quien es investigado por presuntas irregularidades en el contrato suscrito con la empresa 1190 Sports, encargada de la gestión del canal Liga 1 Max, para los derechos de televisación del torneo peruano.

En ese sentido, indicó que no se cumplen los presupuestos materiales para la detención preliminar por 15 días, al argumentar que no existen “una base sólida que amerite que se hubieran cometido los ilícitos (y que) no hay peligro procesal, no hay peligro de fuga, ni riesgo de obstrucción y no es una medida proporcional”.

“Espero, sinceramente, que esto sea elevado inmediatamente a la Sala Penal Nacional y que sea revertida la decisión”, afirmó durante una entrevista en el programa Las cosas como son de RPP.

Loza Ávalos manifestó que la Fiscalía refiere que en el tema de los derechos televisivos habría un supuesto conflicto de intereses “porque participaba el señor [Joel] Raffo con personas vinculadas a él”. Sin embargo, dijo que su patrocinado "solo tiene coincidencia en el apellido sin vinculación alguna" y que Diego Raffo "fue un representante temporal sin conocimiento de Joel Raffo”.

“Estamos hablando de siete ciudadanos que están privados de su libertar por 15 días en base a un error del Ministerio Público. La señora no tiene nada que ver con Joel Raffo”, añadió.

De acuerdo con la Fiscalía, Agustín Lozano incurrió a un conflicto de intereses para favorecer a la empresa 1190 Sports en la licitación pública de derechos de televisión de la Liga 1 2023, pues “fue quien en el año 2020 coordinó y contrató con la empresa Prisma para que los asesore en dicho proceso, cuyo representante es Diego Fernando Raffo, primo de Joel Raffo Olcese (presidente de Sporting Cristal), miembro de la comisión de derechos de televisión; siendo ambos primos del representante de la empresa 1190 Sports, Gianella Raffo”.

Por otra parte, Giulliana Loza sostuvo que el mecanismo para la difusión de los partidos fue a pedido de Conmebol y por la FIFA, mas no una iniciativa del titular de la Federación Peruana de Fútbol.

“Esa ha sido una propuesta de la FIFA y de la Conmebol. Se dice que el ingeniero Lozano se impuso, que él fue el que estableció y que instigó. Esto viene de una iniciativa FIFA y Conmebol. ¿Por qué pretenden atribuirle esta cuestión al señor Lozano? Una vez más lo que están tratando es de perjudicarlo y hacerle daño dentro de la Federación”, aseveró.