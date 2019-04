La abogada de Nava comentó que este se allanará al pedido que realice el fiscal. | Fuente: Andina

Cynthia Yaneli, abogada del exsecretario de la presidencia durante el segundo Gobierno de Alan García, Luis Nava, se pronunció este lunes por la suspensión de la audiencia donde se iba a ver el pedido de impedimento de salida del país contra su defendido.

En declaraciones a RPP, la abogada consideró que el Ministerio Público planea dejar de lado el pedido de impedimento de salida para directamente solicitar la detención preliminar de Luis Nava, quien fue internado en una clínica por un dolor cardiaco.

“Nosotros estamos plenamente convencidos que eso es lo que ha sucedido (…) El fiscal ha desistido de este pedido y va a solicitar una detención preliminar en las siguientes horas y es muy probable que sea concedida por el juez, por eso es que la audiencia no se ha instalado, no hubo ninguna otra razón objetiva para que eso no ocurra”, comentó.

Se allanará a solicitud fiscal

La abogada comentó que Nava Guibert le aseguró que no tendría problema en allanarse a la medida que vaya a solicitar el Ministerio Público. Agregó que ante la posibilidad de que se le dicte la detención preliminar, Nava no intentará fugar el país.

“Sabiendo esto mi defendido no va a tomar ninguna actitud de fuga ni dilatoria ni nada y en tanto sea dado de alta y la orden de detención preliminar esté dada que la van a dar seguro en las próximas horas, él se va a someter plenamente a la justicia no tiene ningún temor porque sabe que lo que ha salido es falso”.

Situación del hijo

Respecto de la situación de José Antonio Nava Mendiola, hijo del exsecretario del Gobierno de García, Yaneli explicó que por lo que había conversado con su defensa, sí regresará al país porque solo viajó a Estados Unidos por un tratamiento oftalmológico.

“Hasta donde me manifestó su defensa en la mañana él tenía pasaje de retorno, porque él salió del país antes mucho antes de conocer este pedido (…) Era un viaje que hasta donde me manifestó su defensa tenía planificado también mucho tiempo antes porque era un tema de salud referido a su visión si no me equivoco”.