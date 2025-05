Abogada de Villarán cuestionó pedido de la Fiscalía de adelanto del juicio oral: "Nos preocupa que la cooperación internacional falle"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Merly Edquen, abogada de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, en diálogo con RPP, se pronunció en torno al pedido de la Fiscalía para que se adelante el juicio oral en su contra, programado para el próximo 23 de septiembre, debido a que, al realizarlo en esa fecha, "podría contribuir a que se considere como lenidad la actuación de los magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público".

Al respecto, la letrada dijo que están de acuerdo con que se desarrolle un juicio célere, pero consideró que adelantar la fecha genera preocupación en cuanto a que "la cooperación internacional falle".

“En principio, nosotros estamos de acuerdo -y siempre hemos sido los primeros- en que sea un juicio célere, un juicio pronto para la señora Susana Villarán. En ese aspecto coincidimos con el representante del Ministerio Público. Sin embargo, también es importante tomar un poquito de conciencia respecto de las decisiones que está tomando el colegiado. Y el colegiado ya nos notificó, de manera oportuna, que el juicio oral se va a iniciar el día 23 de septiembre. Y está exponiendo, en su notificación, las razones por las cuales se inicia el 23 de septiembre, entre ellas, que es un caso complejo; dos, que tiene que establecer los nexos y las comunicaciones necesarias para que pueda darse la cooperación internacional para que los testigos de Brasil puedan declarar en el juicio", indicó.

"Entonces, eso toma su tiempo, no es que el juicio deba iniciarse de aquí a la siguiente semana o a la subsiguiente semana, se tiene que garantizar que el juicio se dé de la manera correcta, adecuada, en la forma como se han ofrecido los testigos y las pruebas para este juicio [...] Lo que a nosotros nos preocupa es que la cooperación internacional falle y en el momento en que nosotros tengamos que interrogar a alguno de los testigos brasileños, estos no acudan. Tenemos la buena voluntad de la empresa, pero es solo buena voluntad. Si ellos deciden no acudir al juicio, ¿cómo los interrogamos?", cuestionó.

Edquen resaltó que si bien un eventual adelanto de la fecha no les "quitaría ningún tiempo para estrategia de defensa" porque "estamos preparados", sí siente que desvía "la verdadera atención que deben tener los medios, y es que no se debe suspender la cooperación con Brasil".

"El Ministerio Público debe responder de manera oportuna a las autoridades brasileñas a efectos de que este impase de la suspensión se quede de manera temporal y no afecte de ninguna manera la posibilidad que esta defensa pueda tener de interrogar y contrainterrogar a los testigos que vienen de Brasil. Para nosotros es muy importante eso. Esos testigos de las empresas brasileñas han sido ofertados, tanto por el Ministerio Público, como también por esta defensa, su declaración es de real importancia. A nosotros sí nos preocupa que ese impase no se supere prontamente", resaltó.

Villarán reconoce "que se dieron aportes de campaña" por parte de Odebrecht

Como se sabe, la exalcaldesa de Lima es imputada por los presuntos aportes ilegales de más de 10 millones de dólares que las empresas brasileras Odebrecht y O.A.S habrían destinado para financiar tanto su campaña por el 'NO a la revocatoria', en el 2013, como para su campaña de reelección en el sillón municipal en el 2014.

Al respecto, Edquen indicó que su defendida reconoce que se dieron aportes de campaña, pero que ella no recibió "ni un centavo" de manera personal o como parte de un acto de corrupción, lo cual, según dijo, tampoco es parte de la acusación de la Fiscalía.

"Primero, lo que ella reconoce es que se dieron aportes de campaña. En absoluto hay ni siquiera prueba en la carpeta fiscal de que ese dinero haya sido para la señora Villarán. La señora Villarán no ha recibido, de manera personal, ni un solo centavo", resaltó.

"Lo que la señora Villarán ha dicho claramente es que son aportes de campaña. Ese dinero que llegó de Brasil se utilizó justamente en ello, en una campaña, en pagar diferentes canales de televisión, en pagar diferentes spots publicitarios y en ningún punto, en ningún extremo, se utilizó ese dinero para un beneficio propio de la señora Villarán y eso el Ministerio Público sí ha sido claro en decirlo. El Ministerio Público, en ningún momento de su acusación, dice que ese dinero ha entrado al erario de la señora Villarán, jamás", aseveró.

Consultada acerca del presunto interés que habría tenido Odebrecht en realizar esos aportes a cambio de la concesión de los peajes de Rutas de Lima, la abogada indicó que eso no ha sido sostenido por Jorge Barata, exsuperintendente de la constructora brasilera en el Perú.

"No, a menos que usted tenga una declaración diferente a la que yo estoy leyendo, lo que [Jorge] Barata dijo, aclaró y exclamó es que pagó esos aportes de campaña por tres posibilidades, por tres puntos a saber. El primero, es que confiaban en la capacidad política de la señora Villarán y que, eventualmente, la señora podía ser presidenta. Dos, porque tenían una concepción errónea de que, al apoyar el señor Favre en la campaña del ‘No a la revocatoria’, la señora Villarán tenía un vínculo fuerte con Brasil. Y tres, porque decían que la señora Villarán tenía una posición, digamos, muy crítica de Odebrecht, pero en ningún momento Barata reconoce haber dado aportes por el tema de la concesión. Eso jamás", remarcó.

En esa línea, subrayó que los peajes suscritos durante su gestión municipal fueron "justos".

"Los peajes, en el tiempo de la señora Villarán, fueron peajes justos y hubo documentos, tales como equilibrios financieros, que son documentos muy técnicos, que avalaban ese peaje. Pero más allá de eso, y eso es algo que no se dice y que sí [se] debería de tomar en cuenta, es que tanto con la empresa OAS como con la empresa Odebrecht, el contrato y la adenda que se firma en el tiempo que la señora Villarán fue alcaldesa son documentos que han servido para la municipalidad para obtener porcentajes de ese peaje", señaló.

"Por la empresa OAS, obtiene el 7 % y por la empresa Odebrecht, el 4 %. Estamos hablando que la municipalidad recibe una cuota de esos peajes y eso es algo que no se ha hecho nunca. En ninguna asociación pública privada y en ningún contrato una empresa ha dicho ‘okay, voy a dejar de percibir este dinero a favor de una entidad pública’. Eso jamás", enfatizó.

Finalmente, la abogada remarcó que Villarán "no tiene ninguna intención de salir del país" y que acudirá de manera presencial a las audiencias a las que sea citada.

"Lo que el Ministerio Público hace es vincular esos aportes con actos de corrupción y lavado, y eso es algo que nosotros no reconocemos. Nosotros reconocemos los aportes de campaña y consideramos que, en ese tiempo, no era un acto ilegal", aseveró.

"Nosotros tenemos la clara convicción de entrar en un juicio justo y demostrar todo lo que nosotros hemos venido diciendo hasta ahora. No hubo ningún acto de corrupción y queremos que la señora Villarán sea escuchada en un juicio justo", puntualizó.