Abogado de Geiner Alvarado justificó que exministro trabaje con constructora beneficiada por decreto de urgencia

El abogado de Geiner Alvarado justificó el contrato de trabajo con la constructora HT SAC que presentó el exministro para acreditar su arraigo en el marco del pedido fiscal de 36 meses de impedimento de salida del país, pese a que esta empresa fue beneficiada con el polémico decreto de urgencia 102-2021 y ganó un contrato por 5 millones de soles.

"No hay ningún conflicto de interés. ¿Geiner Alvarado es funcionario público a la fecha? No se puede hablar de conflicto de interés, sino de actos posteriores. Geiner Alvarado tiene todo el derecho de trabajar, tiene todo el derecho de desempeñarse como un ciudadano de bien, ganarse dignamente el pan. Tiene todo ese derecho", indicó.

"A él le han llegado una serie de ofertas laborales. Optó por trabajar con esta empresa sin visualizar cualquier otro tipo de situación porque quien no la debe, no la teme (…) Geiner Alvarado no es adivino para decir 'si tú me quieres contratar, ¿has ganado algún proceso financiado por el decreto?'. Él no puede estar preguntando eso", agregó.

El doctor Percy Ipanaqué, abogado del exministro Geiner Alvarado, señaló también que lo que se busca con su allanamiento al pedido fiscal de impedimento de salida del país por 36 meses en su contra "es colaborar con la justicia" y no utilizarlo como una estrategia frente a un eventual pedido de prisión preventiva.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, el también extitular de la cartera de Vivienda sería el presunto operador de una organización criminal que estaría encabezada por el presidente de la República, Pedro Castillo.

"Mi patrocinado, Geiner Alvarado, es el principal interesado de que se investigue y la verdad salga a la luz. Entonces, no podemos decir que obedece a una estrategia maquinada o algo por el estilo, sino es algo que todo ciudadano responsable, decente, y comprometido con su país debe realizar: colaborar con la justicia", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el abogado del exministro reconoció, no obstante, que la decisión de su patrocinado "ayudaría" en caso la Fiscalía solicite su prisión preventiva, tal como ha ocurrido en otros procesos. Incluso, recordó que Geiner Alvarado solicitó acudir en persona a la audiencia donde se evaluó el pedido de 36 meses de impedimento de salida.

"Él está en Lima dispuesto a concurrir a la audiencia y lo que estamos buscando en todo momento es colaborar con los actos de investigación y con lo que pueda disponer la Fiscalía y el Ministerio Público. Él no pide que se le retire la seguridad de manera permanente, sino que llega a Chiclayo a visitar a sus familiares y quería estar en un entorno familiar", indicó.

El abogado del exministro justificó este polémico pedido debido a que, según dijo, cuando su patrocinado -sobre quien no pesa actualmente alguna restricción- estuvo en Piura, fue víctima de seguimiento por parte de agentes de Inteligencia. Al respecto, denunció que existe "una confabulación" entre miembros de la Policía Nacional y algunos periodistas.

Ipanaqué dijo que la defensa de Geiner Alvarado sospecha que, de los cuatro agentes asignados a la seguridad del exministro, al menos uno de estos trabaja para el equipo especial de la Fiscalía. En su opinión, este indicio obedece a "las actitudes que están demostrándose", como la filtración de las actas que firma el extitular del Ministerio de Vivienda.

Poder Judicial evaluó impedimento de salida

El Poder Judicial evaluó este miércoles el pedido de impedimento de salida del país por 36 meses en contra del exministro de Transportes y Comunicaciones Geiner Alvarado. De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, el también extitular de la cartera de Vivienda sería el presunto operador de una organización criminal que estaría encabezada por el presidente de la República, Pedro Castillo.

Antes de finalizar la audiencia, Geiner Alvarado señaló que su comportamiento procesal fue "correcto y responsable" por haber acudido cada vez que ha sido llamado. Asimismo, indicó que estará presente "cuantas veces me sea solicitado asistir". Por su parte, el juez Juan Checkely indicó que se expedirá la resolución que resuelve el pedido de la Fiscalía "en el plazo que establece la ley".

Como se recuerda, el último jueves 15 de setiembre el pleno del Congreso censuró a Geiner Alvarado del cargo de jefe del sector de Transportes y Comunicaciones. Con 94 votos a favor, 14 en contra y 8 abstenciones, se llevó a cabo la censura por incapacidad moral y falta de idoneidad para el puesto.

Dos días después, el Gobierno de Pedro Castillo aceptó la renuncia de Geiner Alvarado a través de la Resolución Suprema N° 236 -2022-PCM, publicada en el diario oficial El Peruano. Alvarado López se mantuvo en el cargo desde el pasado 5 de agosto y, tras su salida, se le agradeció por los “servicios prestados a la nación”.

Según la Fiscalía de la Nación, Geiner Alvarado habría favorecido la adjudicación irregular de obras públicas a empresas previamente seleccionadas. Estos hechos habrían ocurrido en su calidad de ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Incluso la exviceministra de Vivienda y Urbanismo Elizabeth Añaños señaló que Alvarado tendría conocimiento de hechos irregulares, entre ellos una reunión realizada el pasado 20 de agosto donde el exjefe de asesores del MVCS Salatiel Marrufo, el alcalde de Anguía José Medina y los empresarios Alejandro Sánchez y Abel Cabrera tuvieron acceso a información privilegiada sobre un paquete de proyectos.

