Juan Peña, abogado de Pedro Chávarry, en entrevista en RPP. | Fuente: RPP

Juan Peña, abogado de Pedro Chávarry, reiteró que el ex fiscal de la Nación se encuentra en Lima. “Ayer también estuvo en Lima, mañana también estará en Lima”, agregó. Sin embargo, evitó precisar donde está porque, según dijo, ha recibido amedrentamientos en su propia casa.

"Es complicado decirles dónde se encuentra, en su casa o si fuera otro lugar, porque ya desde el 31 vienen teniendo atentados en su casa. Le gritan, le insultan, se van con pitos, tambores... Lo que queremos es evitar eso, viene pasando desde el 31 que hay atentados contra su tranquildiad, su familia", afirmó en entrevista con RRP Noticias.

Según dijo, desconoce si Chávarry planeaba viajar por sus vacaciones de un mes, que han sido aprobadas recientemente por la Junta de Fiscales Supremos.

“No sé si planea viajar. Si pides vacaciones para descansar, usualmente es para viajar o ir de vacaciones con tu familia a una casa de campo…”, dijo, y señaló que ello no estaría injustificado pues “hasta hace dos días no tenía ninguna denuncia abierta, no había una denuncia que le diera calidad de investigado”.

Asimismo, señaló que Chávarry se allanará el impedimento de salida del país por nueve meses que pesa en su contra. Su defensa aún evalúa si apelarán esta medida.

“Desde que salieron estas noticias, él ha dicho que se allana a las investigaciones, esta es una de ellas”, dijo. No obstante, denunció que “lo que causa asombro es que al tercer día de investigación ya había un requerimiento de impedimento de salida del país, [cuando] en otros casos han pasado meses”.

"No tienen facultades"



De otro lado, aseveró que el fiscal José Domingo Pérez y el juez Richard Concepción Carhuancho “no tendrían las facultades” de hacer diligencias en contra de su defendido, debido a que este tiene calidad de fiscal supremo.

“[Los allanamientos a oficinas] lo solicita el fiscal Pérez Gómez y lo odena el juez Richard Concepción Carhuancho. Lo irregular es que él [Chávarry] aún tiene la calidad de fiscal supremo, por ende, un juez de primera instancia o un fiscal provincial no tendrían la facultad de hacer diligencias contra un fiscal supremo. […] Se entiende que debería requerirlo un fiscal supremo y ordenarla un juez supremo”, afirmó en entrevista con RPP.

De esta forma sustentó las denuncias que planteó en contra de ambos magistrados por los presuntos delitos de prevaricato y abuso de poder y tildó de “inconstitucionales” las diligencias llevadas a cabo por ellos.

Investigación por deslacrado de oficinas

También señaló que la defensa no cuenta con información del informe policial que da cuenta del deslacrado en las oficinas de la Fiscalía de la Nación, y que los datos que tiene sobre esta investigación los han obtenido principalmente de los medios de comunicación.

“El fiscal Pérez encontró documentación que ha sido puesta a resguardo y luego lacró dos oficinas. Estos documentos son reservados para algunas personas, para otras no”, lamentó.