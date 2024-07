Agente del Estado señala que Corte IDH se inmiscuyó en funciones estatales de Perú con su resolución

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

César Pastor, agente del Estado peruano ante la Corte IDH, consideró este jueves que este órgano judicial autónomo supranacional se ha inmiscuido en las funciones del Estado peruano al ordenarle que, mediante sus tres poderes, acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, aprobado hoy en el Legislativo.

En declaraciones a Nunca es tarde de RPP, Pastor indicó que la Corte IDH ha tenido una postura de impedir que el Ejecutivo observe o no la norma y que incluso buscó ir contra el Parlamento, a fin de interrumpir el trámite de este proyecto aprobado por la Comisión Permanente, en segunda votación.

“Lo que ha hecho la Corte es inmiscuirse en las funciones del propio Estado y decir no voy a dejar presidente que tú observes, no voy a dejar Tribunal Constitucional que inapliques, no voy a dejar jueces de la República que apliquen o inapliquen en los casos del Estado. Me voy a meter al Congreso, voy a sustituirlos a todos ustedes y voy a interrumpir el trámite parlamentario per se”, sostuvo.

Dijo, además, que esta situación confirmó la tesis del Estado peruano respecto de una injerencia por parte de la Corte IDH, por lo que corresponde ahora que las instituciones estatales se activen y emitan una decisión al respecto.

Respecto de la postura que defenderá

Al ser consultado sobre cómo planteará su posición ante la Corte IDH cuando aún no existe una decisión del Ejecutivo sobre el proyecto en cuestión aprobado en el Legislativo, el letrado indicó que, si bien el trámite de esta iniciativa ya concluyó en el Parlamentó, esta aún no es ley pues debe ser promulgada u observada por la presidenta Dina Boluarte.

“La decisión de promulgar u observar la norma a Dina Boluarte, ella aún no ha recibido la norma la autógrafa debe salir en los siguientes días del Congreso para que tome una decisión, que le corresponderá a ella en su momento y que esto será materia de análisis una vez la autógrafa se encuentre en el despacho de la presidenta de la República”, indicó.

Añadió que la posición que defenderá tiene que ver con la soberanía nacional y la vigencia de los poderes del Estado frente a lo resuelto por la Corte en cuanto a un proyecto, que, para la fecha del pronunciamiento del organismo supranacional, aún no había sido aprobado. Ello, luego de una coordinación entre los poderes del Estado que concluyeron se debe defender la institucionalidad del Estado.

“La defensa jurídica del Estado de los agentes del Estado es llevar la posición del Estado peruano ante la Corte Interamericana frente a un hecho en concreto, no tomar posición respecto exactamente del proyecto de ley que es una atribución de la presidenta de la República”, dijo.