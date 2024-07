Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación ley que prescribe delitos de lesa humanidad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ley se aprobó con 15 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención | Fuente: Andina

Con 15 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación la ley que busca delimitar los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del 2002.

Cabe destacar que esta medida considera que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el Perú y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad entra en vigor recién a partir del año 2022, por lo que los delitos cometidos anteriormente no estarían incluidos y juzgar a una persona por ellos se contrapondrían entonces con los principios de legalidad y de irretroactividad.

“Los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia para el Perú del Estatuto de Roma, y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, según lo dispuesto en los artículos 2 y 3, prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional”, se puede leer en la propuesta.

Corte IDH ordenó al Estado a dejar sin efecto la ley

Como se recuerda, la aprobación de esta iniciativa llega luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara al Estado peruano de dejar sin efecto o no otorgar vigencia dicha ley.

"Requerir al Estado peruano que a través de sus tres poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se deje sin efecto o no se otorguen vigencia al proyecto de ley No . 69512023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú, a los que se hace referencia en las Sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta u otras iniciativas de ley similares, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas", se puede leer en la resolución.