Judiciales Abogados analizan la situación legal de Alberto Fujimori tras declararse improcedente la ejecución de la sentencia del TC

¿Cuál es la situación legal de Alberto Fujimori tras declararse improcedente la ejecución de la sentencia del TC? | Fuente: Andina

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi se pronunció sobre el caso del expresidente Alberto Fujimori, luego de que el primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ica resolvió este viernes declarar improcedente una resolución del Tribunal Constitucional sobre el indulto.

“La impresión en los ciudadanos es que esto es un ping pong. A todos les quema el expediente y nadie quiere tomar el toro por las astas. Lo que corresponde es que el Tribunal Constitucional sea claro en su resolución y disponga la libertad de Alberto Fujimori”, sostuvo el letrado en La Rotativa del Aire.

Rospigliosi indicó que al TC le corresponde disponer la libertad de Alberto Fujimori por un indulto humanitario que se le dio en su momento y, de esta manera, decirle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se ha equivocado en este caso.

“La Corte también se equivoca, está integrada por ser humanos que también se equivocan. A pesar de esos errores, es preferible estar suscripto a la Corte a que no estarlo”, afirmó exjefe del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso.

“Así que no me cabe duda que la Corte tiene errores como el caso Fujimori, donde yo veo un ensañamiento a un anciano de 85 años que ha cumplido con gran parte de su condena y que por razones de salud le han dado un indulto humanitario. Nos guste o no. Y si el TC del Perú lo ha validado hay que respetarlo”, agregó.

Alejandro Rospigliosi dice que al Tribunal Constitucional le corresponde disponer la libertad de Alberto Fujimori | Fuente: RPP

Pedir un nuevo indulto

Por su lado, el politólogo Luis Fernando Nunes indicó que se debería trabajar en pedir un nuevo indulto para el expresidente Alberto Fujimori, lo que -consideró- le permitiría obtener su libertad.

“Acá hay que aplicar la ley, yo creo que la Corte Internacional ha dicho algo y el juez de Ica lo que hizo fue devolver el pleito al TC. Lo que yo creo que aquí hay que hacer es procesar un nuevo indulto, con una junta médica creíble y que el proceso se resuelva en las próximas semanas. […] En el fondo todo esto parece una cortina de humo. El país tiene un montón de problemas y nosotros acá preocupados porque el señor entra o no”, indicó el exdirector del Centro Carter en Enfoque de los Sábados.

Luis Fernando Nunes también dijo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene un sesgo político en los últimos años y que hay una mirada de izquierda en las decisiones que toman.

“Debemos respetar lo que dice la Corte. Son unas decisiones que nos importan porque somos miembros. Lo que pasa también, debo reconocerlo así, es que en los últimos años he visto un sesgo político en la Corte. Creo que hay mucho “caviar”, hay una mirada un poco izquierdosa en las decisiones que toman. Tienen una visión de los derechos humanos que valen para unos y para otros no. Entonces el caso se vuelve político”, afirmó el internacionalista.

El politólogo Nunes sostuvo que el nivel de los jueces que están en la Corte ha bajado. “No son aquellos jueces que uno conocía con mayor profesionalismo y reputación jurídica, creo que ha bajado el nivel”, enfatizó.

Luis Nunes señala que se debe pedir un nuevo indulto para Alberto Fujimori

A favor del indulto

En tanto, el abogado penalista Julio Rodríguez Delgado consideró que se debe aplicar el indulto humanitario para el expresidente Alberto Fujimori, teniendo en cuenta que un estado de derecho debe respetar la vida de cualquier ciudadano.

“Lo más importante en el estado de derecho es respetar la vida, lo dice la misma Corte Interamericana. Incluso cuando estamos hablando de circunstancias en donde lo que se ha sancionado es un delito de lesa humanidad. En esos casos incluso hay cabida para el indulto humanitario. Tenemos una persona con una salud que se va deteriorando”, indicó el letrado en Enfoque de los Sábados.

Como se recuerda, el pasado viernes, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ica declaró improcedente la ejecución de la resolución del Tribunal Constitucional (TC) del 2022 que restablecía el indulto al expresidente Alberto Fujimori, quien permanece en prisión.