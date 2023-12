Vicepresidenta del TC: "No me parece que los de Barrios Altos y La Cantuta tengan más privilegios sobre los demás"

La vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, señaló este martes que las víctimas de los asesinatos en Barrios Altos y la Cantuta no pueden ser los únicos que tengan más "privilegios" sobre otros deudos por el terrorismo al momento de exigir que les pidan perdón.

"No me parece que los de Barrios Altos y La Cantuta tengan más privilegios sobre los demás. Todos tienen igual derecho a que les pidan perdón. ¿En qué sentido? Es que a ellos se les menciona mucho en los medios de comunicación y no escucho lo mismo sobre los otros miles de familiares campesinos que nadie levanta la voz por ellos", expresó la magistrada a La Rotativa del Aire de RPP.

La vicepresidenta del TC sostuvo que no podemos estar "atados al pasado" y que si Alberto Fujimori pide perdón será su decisión personal, pero que esto no influyó en el fallo de los magistrados que permitieron la libertad del expresidente.

"Expresar el perdón no entra en el indulto que se ha concedido. Ya lo otro queda a discreción de la persona. Cuando el señor Toledo liberó a más de dos mil terroristas, yo no he escuchado que a esos pidieron perdón a sus víctimas. Se les dio el indulto y salieron, no sé si pidieron perdón", indicó.

Según la magistrada, la etapa del terrorismo tendríamos que superarlo. "Todo lo que pasó en esos años tan duros, no solo para las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, fueron decenas de miles de peruanos. No pueden estar pidiendo que pidan perdón a los que mataron a sus familias porque sino estaríamos atados al pasado", añadió.

No hay nulidad

Por otro lado, Luz Pacheco consideró que el magistrado Manuel Monteagudo está equivocado en su pedido de anular el fallo que permitió la liberación del expresidente Alberto Fujimori y aseveró que este no tiene ningún viso de nulidad.

"Nuestra decisión no tiene ningún indicio de nulidad, porque hemos actuado conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y nuestras normas internas", recalcó.

Piden revertir decisión

El magistrado Manuel Monteagudo Valdez envió ayer un oficio al presidente del colegiado, Francisco Morales Saravia, para solicitarle que en la próxima sesión del TC se evalúe la declaración de nulidad de la resolución que restituyó el indulto humanitario a favor del expresidente Alberto Fujimori.

La referida resolución fue suscrita por los magistrados Francisco Morales, Luz Pacheco (vicepresidenta) y Gustavo Gutiérrez; así como Helder Domínguez, quien emitió un voto en contra.

En un oficio enviado al titular del TC, Monteagudo alegó que el auto debió ser evaluado por los seis magistrados que conforman el pleno del organismo, mas no por cuatro de sus integrantes.