Magistrado Manuel Monteagudo pide anular indulto de Alberto Fujimori en oficio al presidente del TC

El magistrado Manuel Monteagudo Valdez alegó que la resolución debió ser evaluada por los seis magistrados que conforman el pleno del organismo, mas no por cuatro de sus integrantes.

El magistrado Manuel Monteagudo Valdez envió este lunes un oficio al presidente del colegiado, Francisco Morales Saravia, para solicitarle que en la próxima sesión del TC se evalúe la declaración de nulidad de la resolución que restituyó el indulto humanitario a favor del expresidente Alberto Fujimori.

La referida resolución fue suscrita por los magistrados Francisco Morales, Luz Pacheco (vicepresidenta) y Gustavo Gutiérrez; así como Helder Domínguez, quien emitió un voto en contra.

En un oficio enviado al titular del TC, el Monteagudo alegó que el auto debió ser evaluado por los seis magistrados que conforman el pleno del organismo, mas no por cuatro de sus integrantes.

“El auto de fecha 04-12.2023 incurre en una objetiva causal de nulidad al haberse pronunciado sobre un asunto que en ningún momento fue sometido a conocimiento o deliberación del pleno”, se lee en el documento al que accedió RPP.

En declaraciones a RPP Noticias, Monteagudo Valdez dijo que uno de los magistrados, cuyo nombre no mencionó, participó en la suscripción de la resolución a pesar de encontrarse objetivamente impedido de votar por haber adoptado una postura favorable al indulto concedido.

“No correspondía que participe en esa decisión”, apuntó.

Asimismo, argumentó que su solicitud se basa en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó en abril del 2022 que el Estado peruano se abstenga de ejecutar la liberación de Fujimori Fujimori, establecida por un fallo del TC en marzo de ese año.

Así, consideró que sus colegas debieron fallar en contra del indulto humanitario que recibió Fujimori en diciembre del 2017, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

“La resolución del TC, con la conformación del 2022, debió dejarse sin efecto porque eso es lo que corresponde de acuerdo con la Constitución peruana, la ley y la jurisprudencia del Sistema Interamericano. No hay razón para no actuar de esa forma”, cuestionó.

“Aquí no me estoy refiriendo a la salud del señor Fujimori y a la situación personal, este es un problema mucho mayor y grave. Hemos sido elegidos para tomar decisiones como Tribunal Constitucional, no a través de tres personas”, sentenció.