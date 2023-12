Gutiérrez Ticse asegura que su voto no incidió en el caso de Fujimori pese a que fue decisivo para su excarcelación

Judiciales "Son documentos que deben discutirse dentro del procedimiento interno", dijo Gutiérrez Ticse en respuesta a Monteagudo

"Son documentos que deben discutirse dentro del procedimiento interno", dijo Gutiérrez Ticse en respuesta a Monteagudo. | Fuente: Gobierno del Perú

El magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse señaló que intentó abstenerse de votar en el caso de Alberto Fujimori ante cuestionamiento sobre un adelanto de opinión. No obstante, precisó que retornó al pleno para darle legalidad a lo decidido.

Al respecto, Gutiérrez Ticse dijo que su voto no tuvo incidencia alguna, ya que votaron cuatro magistrados. No obstante, en el desglose, el magistrado Helder Domínguez Haro votó en contra, por lo que el voto de Gutiérrez Ticse fue decisivo para excarcelar al exmandatario Fujimori.

"Ese magistrado (al que Manuel Monteagudo hace referencia que debió abstenerse) soy yo. Y yo me abstuve de participar. Yo solicité mi abstención y me aprobó. Nuevamente, se pidió que retornara porque estábamos con seis magistrados. Para poder darle mayor legitimidad a las decisiones del tribunal. El pleno del colegiado permitió que yo retorne y participe en el debate. Finalmente, mi voto no incide. Bastaban tres votos para declarar la validez de la sentencia y han habido cuatro", dijo en La Rotativa del Aire de RPP Noticias.

"Ya se resolvió (...). Le invoco al señor Monteagudo que revise la ley. Está cometiendo un grave error al tratar de forzar una decisión que ha sido legítima. Y tiene todo el derecho de poder debatir si lo considera", agregó.

Votos a favor de excarcelar a Alberto Fujimori:

Francisco Morales Saravia (presidente del TC):

Luz Pacheco Zerga

Gustavo Gutiérrez Ticse

Votos en contra:

Helder Domínguez Haro

Magistrados no consultados:

Manuel Monteagudo

César Ochoa Cardich

"Móviles políticos"

En otro momento, Gutiérrez Ticse calificó de "lamentable" que el magistrado Monteagudo haya pedido anular el indulto en favor de Alberto Fujimori y consideró que se tratarían de mecanismos utilizados con fines políticos.

"Me parece lamentable que se pierdan las formas de cómo hemos estado desarrollando las actividades dentro del Tribunal Constitucional. En principio, un escrito como este se va a someter al pleno de la manera más amplia posible. Habrá una deliberación y se tomará una decisión al respecto. Pero exponerlo públicamente me genera varias suspicacias y lamento este tipo de proceder. Son documentos que deben discutirse dentro del procedimiento interno", manifestó.

"Que un juez plantee un recurso de nulidad ya es bien extraño. Pero vamos a suponer que hay una fórmula de nulidad de oficio. Esos son mecanismos que a fin de cuentas se ha empleado en algunos tribunales para utilizarlo con móviles políticos", finalizó.