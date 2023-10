Aldo Vásquez no descarta que la JNJ presente medida cautelar contra acuerdo de investigación en el Congreso

Judiciales Aldo Vásquez: "Nosotros creemos que nuestras razones para la demanda (de amparo) formulada son muy sólidas y será amparada".

El vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, se pronunció luego de que el Poder Judicial admitiera a trámite el recurso de amparo que presentaron los miembros de este organismo por la investigación sumaria abierta en su contra por el Congreso de la República.

Al respecto, el exministro de Justicia precisó en el programa Nunca es tarde que confían que esta demanda “será amparada”.

“Nosotros creemos que nuestras razones para la demanda formulada son muy sólidas”, afirmó.

Asimismo, el miembro de la JNJ -entidad encargada de nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales- señaló que no descartan plantear en estos días una medida cautelar contra el acuerdo del Legislativo del pasado 7 de setiembre, cuando se dispuso encargar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos una investigación sumaria por causa grave a los miembros de este organismo con el fin de destituirlos.

“Tenemos abiertas todas las posibilidades legitimas que el ordenamiento jurídico nos ofrece y por supuesto las exploramos en el momento que corresponda”, manifestó.

Cabe destacar, que el pasado 18 de octubre, la Comisión de Justicia aprobó el informe final que propone la destitución de los siete integrantes de la JNJ, por lo que dicho dictamen debe ser redactado y enviado al pleno del Parlamento para su debate y votación.

"Quiebre del orden constitucional"

En ese sentido, Aldo Vásquez reiteró que una eventual remoción “total o parcial” de los miembros de dicha institución, supone “un quiebre del orden constitucional” porque se sustenta “en un procedimiento inexistente, un procedimiento que no está regulado”.

“Deberíamos ser notificados con el informe, deberíamos poder ejercer nuestro derecho ante el pleno. Sin embargo, no lo sabemos y no lo sabemos porque no hay procedimiento y como no lo hay no tenemos garantías de poder ejercer nuestro derecho a la defensa”, manifestó.

“Imagino, que un mínimo de razonabilidad, debería exigir que se nos notificara primero ese informe con cargo a redacción y que no conocemos, de tal manera de poder tomar conocimiento formal del mismo y poder ejercer nuestro derecho a la defensa", agregó.