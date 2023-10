Lescano califica de atentado contra la democracia al informe que recomienda destituir a miembros de la JNJ

Congreso Lescano mencionó que dentro de Acción Popular se debió expular a los 14 parlamentarios investigados, pese a que ello signifique quedarse sin bancada

El excandidato presidencial por Acción Popular, Yonhy Lescano, consideró que haber aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso el informe que recomienda destituir a los miembros del Jurado Nacional de Justicia (JNJ) es un atentado contra la democracia, ya que no está tipificada la causal de "falta grave" para su remoción.

"No solo es un error, sino un atentado contra la democracia y el Estado de Derecho. La falta grave debe estar tipificada. Para sancionar a alguien, debe estar tipificado los casos por los que se puede remover a los miembros de la JNJ. Y no hay ningún artículo que establezca qué cosa es una falta grave. La Comisión de Justicia ha aprobado remover a los miembros de la JNJ sin dictamen, con cargo a redacción. Eso puedes hacerlo en un caso urgente, simple, sin oposición y que no causa ninguna controversia. Pero en este caso, que es francamente ilegal e inconstitucional hacer eso, aprobar la remoción de miembros de la JNJ sin dictamen es algo totalmente irregular y que vulnera el debido proceso", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Hay una intencionalidad. Están tomando el Ejecutivo, tienen consenso en el Congreso. Hay instituciones como la Fiscalía de la Nación que obviamente es muy afín a lo que se hace en estos poderes del Estado. Y ahora quieren tomar la JNJ por los objetivos que tienen algunas organizaciones políticas para atender sus intereses", agregó.

Por otro lado, mencionó que dentro de Acción Popular se debió expular a los 14 parlamentarios investigados, pese a que ello signifique quedarse sin bancada.

"Me parece que no solo debieron ser seis los expulsados, sino mucho más. Son 14 creo que los que están investigados. Creo que lo que se tiene que hacer es tomas una decisión mucho más radical y expulsar a los 14. Por ética, por moral, así el partido se quede sin bancada, expulsarlos a todos", aseveró.

Alberto Quintanilla: "El Congreso busca seguir copando el Estado"

En esa misma línea, el exlegislador Alberto Quintanilla indicó que el Congreso pretende copar el Estado para, posteriormente, realizar un fraude electoral.

"Es un desatino. El encargado, el técnico que hizo un predictamen ciertamente exoneraba de responsabilidades a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el pleno de la comisión después cambia y vira totalmente y encuentra responsabilidades y los pretende destituir, lo cual significa, en primer lugar, una trasgresión al principio de la división de poderes por la cual, en una República como la nuestra, se pretende combatir la corrupción y el abuso de poder", mencionó.

"Ciertamente esta centralización busca, desde la perspectiva de la derecha, seguir copando el Estado y el poder para poder hacer algún nivel de fraude en el futuro. Y Perú Libre, que lo respalda, plantea buscar impunidad bajo la lógica de batir el campo, golpear a los caviares y enfrentarse diectamente a la derecha", finalizó.