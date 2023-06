Alejandro Salas tras detención de Betssy Chávez: "El país necesita una explicación sobre el 7 de diciembre"

Judiciales Alejandro Salas: “El país necesita una explicación respecto a los hechos del 7 de diciembre de 2022”

Alejandro Salas estuvo esta tarde en La Rotativa del Aire. | Fuente: RPP

El exministro Alejandro Salas dijo lamentar la situación que está pasando la exjefa del Gabinete Betssy Chávez, detenida en Tacna y trasladada a Lima este miércoles, para cumplir los 18 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial.

Sin embargo, en La Rotativa del Aire, el exfuncionario consideró que el Perú necesita saber “la verdad” respecto al fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, ocurrido el pasado 7 de diciembre de 2022.

“Siempre va a ser penoso ver a una persona cuando pierde su libertad. La libertad es el segundo derecho más importante después de la vida. Sin embargo, sí considero que el país necesita una explicación respecto a los sucesos y los hechos acontecidos el 7 de diciembre de 2022 y, en este caso, quien está tratando de esclarecer estos hechos es la justicia”, sostuvo.

“Si ello va a servir para que el país sepa la verdad, por supuesto que mientras que todo este encaminado dentro de un debido proceso; pues que la verdad se abra paso”, agregó.

En retrospectiva, Alejandro Salas consideró que el expresidente Pedro Castillo debió hacer las cosas “mucho mejor”, escuchando -dijo- “a quienes tratábamos de orientarlo desde el lado político, democrático y de gestión”; en vez que encaminarse por el camino del golpe de Estado, que finalmente no prosperó.

El exministro calificó de “algo fría” su relación con Betssy Chávez, quien estuvo a la cabeza del Gabinete cuando el expresidente Pedro Castillo dio el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

“Era una relación de poca comunicación. En los Consejos de Ministros, a veces ella no concurría. No era muy participativa de los Consejos de Ministros cuando ella era ministra, por temas de agenda de su propio trabajo, de viajes. No había una relación muy cercana. No era (una relación) hostil, pero seguramente algo fría”, recordó.

Betssy Chavez, detenida

Betssy Chavez fue trasladada esta mañana a Lima desde la región Tacna, para cumplir los 18 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración.

Las acusaciones responden al intento de golpe de Estado que el expresidente Pedro Castillo intentó perpetrar el pasado 7 de diciembre del 2022.

La exministra llegó a la sede de la Dirección de Aviación Policial, en el Callao, al promediar el mediodía; y salió de esta dependencia a bordo de una furgoneta de la División de Requisitorias de la Policía Nacional.

Se tiene previsto que Betssy Chávez pase por una audiencia de control de identidad para que, luego, sea puesta a disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que determinará en qué penal cumplirá los 18 meses de prisión preventiva.