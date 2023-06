Fiscalía inicia investigación contra personas que agredieron a periodistas que cubrían detención de Betssy Chávez

El Sexto Despacho de la Fiscalía Penal de Tacna inició este martes una investigación contra los sujetos que resulten responsables por los presuntos delitos de lesiones y robo, en agravio de dos periodistas que cubrían en los exteriores del domicilio de la excongresista Betssy Chávez.

Los hombres de prensa se encontraban transmitiendo para sus respectivos medios sobre la orden de detención para la también exprimera ministra dictado por el Poder Judicial. Sin embargo, un sujeto con chaleco amarillo y mascarilla para ocultar su rostro salió de la vivienda con un perro rottweiler dispuesto a atacar directamente a todos los periodistas en búsqueda de declaraciones.

"Se dispuso realizar las diligencias urgentes y necesarias luego que los presuntos agraviados Javier Rumiche Gómez y Silvio Alvis Porroa, corresponsales de dos medios de comunicación de Tacna, presentaran la denuncia correspondiente", se lee en el comunicado del Ministerio Público.

El periodista de RPP en la región de Tacna, Javier Rumiche, narró los momentos en los que le quitaron su celular y casi es mordido por un perro.

“Nos han atacado con un perro. Me han quitado el celular”, comentó el corresponsal de RPP a Canal N. “Nosotros simplemente estamos haciendo nuestro trabajo. He tenido que defenderme porque el perro ha venido a atacarme directamente”, relató.

Rumiche señaló que no es la primera vez que responden así a la prensa. "La vez pasada igual nos han tirado agua. No nos dejan hacer nuestro trabajo. No sé qué van a ganar con haberme quitado el celular. No sé qué parte de la familia es, pero nos han atacado con golpes y con el perro, que felizmente no me ha mordido porque me he defendido con la mochila".

Betssy Chávez fue ingresada la tarde de este martes en la carceleta del Poder Judicial de Tacna. El miércoles será trasladada a Lima para continuar en la capital el proceso que afronta por el delito de rebelión.

Colegio de Periodistas se pronuncia

El Colegio de Periodistas del Perú-Consejo Regional Tacna rechazó cualquier tipo de amenaza o amedrentamiento contra los hombres y mujeres de prensa de la región y exigió la inmediata devolución del celular al reportero de RPP, Javier Rumiche.

La institución también solicitó a la Policía Nacional iniciar las indagaciones para encontrar a los responsables de la agresión a los periodistas.

Buscan revocar prisión preventiva

Erwin Siccha, abogado de Betssy Chávez, indicó que recurrirá al Tribunal Constitucional para plantear una demanda en contra de la decisión judicial que dictó prisión preventiva por 18 meses a la excongresista por el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre.

“(No presentaremos) apelación porque los recursos impugnatorios en sede ordinaria penal ya han sido agotados, pero sí lo haremos ante la justicia constitucional. Interpondremos todas las acciones con la finalidad de revertir esta decisión que consideramos, reitero, arbitraria”, sostuvo a RPP Noticias.

Siccha cuestionó la decisión judicial y dijo que no se analizó íntegramente lo actuado durante la investigación. En ese sentido, consideró ilícitos varios actos de investigación por parte de Fiscalía contra la también exparlamentaria.

“Es la única investigada a la que se le ha declarado secreto una disposición fiscal y se han realizado actos de investigación secretos para intentar forzar, intentar acreditar en segunda instancia los presupuestos para que se le imponga una prisión preventiva”, manifestó.