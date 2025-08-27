Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 27 de agosto | (Santa Mónica) - "Ustedes por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad"
EP 1060 • 12:11

Poder Judicial dictará sentencia el 3 de septiembre contra Alejandro Toledo por el caso Ecoteva

Alejandro Toledo gobernó el país entre 2001 y 2006.
Alejandro Toledo gobernó el país entre 2001 y 2006. | Fuente: Andina
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

El fiscal superior Rafael Vela pidió 16 años y 8 meses de prisión contra el expresidente Alejandro Toledo y su esposa Elian Karp, que se encuentra en Israel, al acusarlos por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial programó para el miércoles 3 de septiembre la lectura que dictará al expresidente Alejandro Toledo y otros como parte del proceso penal que se les sigue por la adquisición de costosas propiedades en nuestro país, a nombre de Eva Fernenbug, suegra del exmandatario, a través de la empresa Ecoteva Consulting Group.

En una audiencia a realizarse desde las 2:15 p. m., la Novena Sala Penal Liquidadora de Lima dará a conocer su veredicto tras haber culminado este miércoles 27 de agosto de escuchar la defensa material de todos los acusados en este proceso penal conocido como caso Ecoteva.

El fiscal superior Rafael Vela pidió 16 años y 8 meses de prisión contra el expresidente Alejandro Toledo y su esposa Elian Karp, que se encuentra en la actualidad en Israel, al acusarlos por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado, así como también penas de hasta 13 años y cuatro meses de cárcel para los demás implicados en este caso.

En la actualidad, el expresidente Alejandro Toledo cumple una condena de 20 años y 6 meses de prisión al ser hallado culpable de los delitos de colusión y lavado de activos por el caso de la Carretera Interoceánica sur, tramos dos y tres, vinculado a la empresa brasileña Odebrecht.

En mayo pasado, el juez Richard Concepción Carhuancho rechazó el pedido del exmandatario para afrontar bajo arresto domiciliario esta condena por razones humanitarias, por lo que sigue recluido en el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate.

Judiciales
00:00 · 01:20

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político

En las elecciones 2026, más de nueve mil candidatos competirán por un lugar en el nuevo Congreso. Pero la contienda más reñida será por llegar al Senado, la cámara alta que regresa luego de más de tres décadas. ¿Qué funciones tendrá y por qué será estratégico para los partidos asegurar presencia en este espacio?
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Poder Judicial Caso Ecoteva Alejandro Toledo Fiscalía

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA