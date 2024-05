TC dispone que INPE resuelva solicitud de Alejandro Toledo para ser atendido en una clínica particular

El Tribunal Constitucional dispuso que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se pronuncie y resuelva en un plazo máximo de cinco días sobre la solicitud del expresidente Alejandro Toledo, recluido en el penal Barbadillo, para que, a su propio costo, sea atendido en una clínica particular "por haberse vulnerado sus derechos a la salud e integridad personal".

La sentencia declara fundada en parte la demanda de habeas corpus presentada por el expresidente y nulas las notificaciones que indicaban que la atención se realizará en EsSalud, conforme a su seguro de salud vigente y según programación; y la que denegó la solicitud de Toledo de ser atendido de forma externa en la clínica San Pablo, en Surco.

Esta orden detalla que la negativa de la administración penitenciaria "no se encuentra debidamente respaldada en argumentos fácticos y jurídicos que permitan justificarla" ante la solicitud del exmandatario para recibir atención multidisciplinaria, que comprende exámenes auxiliares que no han podido realizarse en los hospitales de EsSalud, de acuerdo al diagnóstico del médico legista y la de un médico particular.

Asimismo, declara improcedente la demanda a ser trasladado a la clínica particular San Pablo con sede en el distrito de Santiago de Surco, Lima, porque "es una decisión que corresponde decidir al INPE, en el marco de sus competencias y luego de analizar la situación particular de Toledo Manrique".

En los fundamentos de la sentencia el Tribunal Constitucional precisa que existen otras situaciones en las que el INPE ha aceptado no solo el traslado, sino también el tratamiento de reclusos en centros de salud privados, cuando las razones lo han justificado.

¿Cuándo terminaría el juicio contra Alejandro Toledo?

El presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, César Sahuanay, aseguró este viernes que este año culminarán los juicios que afrontan los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala, ambos involucrados en el caso Lava Jato.

"Hay algunas variables que quizá no podemos controlar. Puede ser entre meses más; o meses menos, pero lo concreto es que esos dos juicios terminan este año", aseguró ante la prensa.

Sahuanay aclaró ante los medios de comunicación que con la finalización de los juicios no está refiriéndose a los veredictos que se den contra Humala y Toledo.

"Que no se diga que el presidente dijo que se va a condenar. No he dicho que se va a condenar, simplemente que los juicios van a terminar. Los mismos jueces, por su propia expertise, han hecho un cálculo y han dicho que definitivamente esos dos casos, del expresidente Alejandro Toledo, como el caso de Ollanta Humala, van a terminar", precisó.

Por otro lado, el pasado 25 de abril la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato pidió al Poder Judicial que los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski junto a un grupo de exministros de Estado y otros implicados paguen, de manera solidaria, la suma de 181 millones 843 mil 150.29 dólares como reparación civil a favor del estado a raíz del caso del Proyecto de Irrigación Olmos vinculado a Odebrecht. El monto deberá ser abonado por los acusados si es que son hallados responsables.