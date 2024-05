El largo brazo de Odebrecht en el Perú: Los procesos más sonados por presunta corrupción

Expresidentes de la República, exalcaldes, empresarios y funcionarios son algunos de los involucrados, investigados y procesados en el caso Lava Jato. Este nombre abarca una serie de procesos judiciales iniciados por el presunto pago de sobornos por parte de empresas brasileñas del sector de la construcción a cambio de ganar licitaciones de obras públicas.

Los antecedentes del caso se remontan al año 2008 en Brasil, cuando un testigo anónimo entregó documentación que presuntamente involucró a la constructora Camargo Corrêa en el pago de sobornos a ejecutivos de la estatal brasileña Petrobras, así como a funcionarios brasileños, para ganar licitaciones de obras.

En 2014, la Policía de Curitiba en Brasil descubrió una operación de lavado de activos que involucraba a Camargo Corrêa, Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvão y otras constructoras. Al año siguiente, Marcelo Odebrecht y otros empresarios brasileños fueron detenidos y comenzaron a revelar los actos de corrupción.

Producto de los testimonios y de las investigaciones, en diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló que autoridades y funcionarios de 12 países recibieron sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de ganar licitaciones. En el Perú, los sobornos habrían sido entregados entre los años 2005 y 2014, es decir, durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Jorge Barata, representante de Odebrecht en el Perú, sostuvo ante la Fiscalía y la Procuraduría que la constructora entregó 31 millones de dólares en sobornos a Alejandro Toledo por los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica. El exmandatario negó haber recibido las coimas.

“No recibimos dinero”

"Nosotros no recibimos ningún dinero. Creamos la Interoceánica con el presidente Lula, pero no implementamos excepto el puente de integración entre Asís e Inambari y le tocó al presidente Alan García la implementación", señaló Toledo en 2016.

A inicios de 2017, el Poder Judicial aprobó la prisión preventiva de Alejandro Toledo, pero el expresidente fugó del país y se refugió en los Estados Unidos, donde inició una batalla judicial para intentar evitar su extradición. Finalmente, las autoridades judiciales norteamericanas aceptaron el pedido de sus pares peruanos y Toledo fue trasladado a Lima en abril de 2023.

“No robé”

El expresidente Alan García también fue investigado por los presuntos sobornos que habría recibido de Odebrecht, acusaciones que siempre rechazó.

"Y por qué no aceptar que es distinto. Tanto trabajo les cuesta haber tenido un presidente que no roba, ¿así somos los peruanos? No nos damos cuenta de que alguien puede no robar, que cree en la historia, en su partido. Hay una obsesión: ‘si todos están por qué él no, métanlo en la cárcel háganle algo’", indicó el exmandatario en 2019

El 17 de abril de 2019, Alan García se quitó la vida después de que representantes de la Fiscalía y de la Policía llegaron a su vivienda para cumplir una orden de detención que el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial de fiscales Lava Jato, pidió en su contra.

Otros investigados

Por su parte, Ollanta Humala, presidente durante el periodo 2011-2016, es investigado junto a su esposa, Nadine Heredia, por presunto lavado de activos, ya que habrían recibido 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña electoral de 2011. Humala y Heredia estuvieron 9 meses en prisión preventiva entre 2017 y 2018.

Pedro Pablo Kuczynski, quien gobernó el país entre 2016 y 2018, es otro de los expresidentes investigados por presuntos aportes de Odebrecht para su campaña y por los pagos que hizo la constructora brasileña a sus consultoras mientras era ministro de Economía y luego presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Alejandro Toledo.

Los aportes considerados irregulares que habría hecho Odebrecht se extendieron a otros políticos, como la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori. Esta última estuvo dos veces en prisión preventiva por ese caso. Así lo señaló Jorge Barata en octubre de 2023.

“Bueno, hemos apostado a varias campañas políticas, principalmente de presidentes de congresistas y alcaldes, a la campaña de Keiko Fujimori, a la campaña de no revocatoria de la señora Susana Villarán. Yo me acuerdo del monto de la señora Fujimori que era algo de un millón, de la señora Villarán 3 millones”, manifestó.

A diferencia de otros personajes, Susana Villarán sí reconoció haber recibido aportes de la empresa brasileña para la campaña contra su revocatoria, que siempre supo de ese dinero y que se arrepiente de ello que denominó "grave error".

Los fiscales peruanos han recibido el testimonio de Marcelo Odebrecht como parte de las investigaciones del caso Lava Jato. Por eso, la decisión del juez supremo brasileño José Dias Toffoli de anular las decisiones judiciales contra el empresario, tomadas por el tribunal regional de su país, originó la pregunta de si eso afectará los procesos Lava Jato en Perú.

Según la procuradora ad hoc para el caso Odebrecht, Silvana Carrión, la decisión del juez brasileño no tendrá impacto en Perú.

El caso Lava Jato no se cae en Perú

“El caso Lava Jato en Perú no se cae por esa decisión de la Justicia brasilera. El acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht también mantiene sus efectos porque recordemos que, según nuestra legislación en el Perú, los procesos de colaboración eficaz concluyen con una sentencia que tiene calidad de cosas juzgada”, sostuvo Carrión.

Opinión distinta es la de Katherine Ampuero, exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato, quien señaló que la decisión de la justicia brasileña tendrá repercusiones en los procesos que se siguen en el Perú.

“Va a tener una incidencia, no quiere decir que nuestros jueces van a tener que resolver de la misma manera que han resuelto los jueces en Brasil, pero lo resuelto por los jueces brasileños va a ser utilizado por la defensa de los investigados”, precisó.

El Equipo Especial de Fiscales del Lava Jato ha presentado al menos 17 acusaciones desde el año 2019. En julio próximo comenzará el juicio contra Keiko Fujimori y su entorno por los presuntos aportes ilícitos para sus campañas electorales. La historia de uno de los mayores escándalos de corrupción que alcanzó al Perú todavía no termina.