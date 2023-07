INPE desmiente supuestos malos tratos contra Betssy Chávez: "Recibe un trato similar a las demás"

La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, se encuentra lúcida, sin signos de fiebre y saturación normal según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La entidad se expresó en un comunicado para rechazar las aseveraciones de la también excongresista, quien denunció malos tratos en la prisión.

"La interna Chávez Chino se negó a salir de su celda aduciendo encontrarse mal de salud, lo que no se pudo acreditar al no pasar evaluación médica. Siendo las 17 horas ella voluntariamente pasó dicho examen encontrándose lúcida, orientada en el tiempo y el espacio, sin signos de fiebre y saturación normal, presentando inflamación leve a la garganta, recibiendo el tratamiento respectivo", se lee en el pronunciamiento de la institución.

El INPE aseguró que Betssy Chávez podría recibir una falta disciplinaria por no acatar una disposición del personal de seguridad. Además, desmiente que tres agentes del INPE la hayan visitado por disposición del ministro de Justicia, Daniel Maurate.

"La interna Betssy Chávez Chino es una interna que recibe un trato igualitario y similar a las otras privadas de libertad", recalcaron.



Chávez denuncia malos tratos en prisión

Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros, escribió una carta donde denunció malos tratos en el Penal Anexo de Chorrillos que han acentuado sus problemas de salud desde que cumple prisión preventiva. La exfuncionaria también indicó que ha informado a la Cruz Roja Internacional sobre estos sucesos.

"Debo indicar, con el respeto del trato que a mí respecta, que pese a haber llegado con hematomas en mi cuerpo, obviaron - a criterio- dicha información. Asimismo, vuestra jefa de seguridad viene a tomarse fotos en donde me halle, esos actos de hostigamiento no debiesen darse, por cuanto es solo contra mí", se lee en la misiva de la expremier dirigida a a la directora del Penal de Chorrillos, Micaela Alvarado.

Betssy Chávez solicitó mantenerse en su celda y la atención de un nutricionista debido a que no ingiere alimentos por un problema en su estómago que la está afectando.

"Desde el 22 de junio he solicitado que me trate un nutricionista, ya que no probé alimento por cinco días, debido a que mi estómago solo tiene el 30 % de su volumen, siendo mi alimentación que requiere un componente vitamínico prioritario para evitar una severa descompensación", añadió en su carta.

Por otro lado, la expremier denunció que tres miembros del INPE ingresaron a su celda para recriminarla por un supuesto mensaje en Twitter que escribió y afirmó haber sido obligada a firmar un documento para negar que sufra torturas.