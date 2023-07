Betssy Chávez denuncia malos tratos en prisión y pide permanecer en su celda por su estado de salud

Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros, escribió este miércoles una carta donde denunció malos tratos en el Penal Anexo de Chorrillos que han acentuado sus problemas de salud desde que cumple prisión preventiva. La exfuncionaria también indicó que ha informado a la Cruz Roja Internacional sobre estos sucesos.

"Debo indicar, con el respeto del trato que a mi respecta, que pese a haber llegado con hematomas en mi cuerpo, obviaron - a criterio- dicha información. Asimismo, vuestra jefa de seguridad viene a tomarse fotos en donde me halle, esos actos de hostigamiento no debiesen darse, por cuanto es solo contra mí", se lee en la misiva de la expremier dirigida a a la directora del Penal de Chorrillos, Micaela Alvarado.

Betssy Chávez solicitó mantenerse en su celda y la atención de un nutricionista debido a que no ingiere alimentos por un problema en su estómago que la está afectando.

"Desde el 22 de junio he solicitado que me trate un nutricionista, ya que no probé alimento por cinco días, debido a que mi estómago solo tiene el 30 % de su volumen, siendo mi alimentación que requiere un componente vitamínico prioritario para evitar una severa descompensación", añadió en su carta.

Por otro lado, la expremier denunció que tres miembros del INPE ingresaron a su celda para recriminarla por un supuesto mensaje en Twitter que escribió y afirmó haber sido obligada a firmar un documento para negar que sufra torturas.

Betssy Chávez reiteró que la "injusta" prisión preventiva en su contra se debe a un tema de índole político.

En prisión por caso de conspiración

La extitular de la PCM, Betssy Chávez, cumple desde junio pasado una medida de prisión preventiva por 18 meses en el Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres, en Chorrillos. Ella es investigada por el presunto delito de rebelión y alternativamente por el cargo de conspiración para la rebelión en agravio del Estado por este hecho.

Erwin Siccha, abogado de la exministra, señaló que recurrirán al Tribunal Constitucional para intentar revertir los 18 meses de prisión preventiva impuestos contra su patrocinada.

“(No presentaremos) apelación porque los recursos impugnatorios en sede ordinaria penal ya han sido agotados, pero sí lo haremos ante la justicia constitucional. Interpondremos todas las acciones con la finalidad de revertir esta decisión que consideramos, reitero, arbitraria”, dijo a RPP Noticias.

“Es la única investigada a la que se le ha declarado secreto una disposición fiscal y se han realizado actos de investigación secretos para intentar forzar, intentar acreditar en segunda instancia los presupuestos para que se le imponga una prisión preventiva”, agregó.