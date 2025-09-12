Últimas Noticias
"Betssy Chávez no ha pensado salir en libertad para irse afuera", dice su abogado

El abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, habla con la prensa en Lima.
El abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, habla con la prensa en Lima. | Fuente: EFE
Redacción RPP

Redacción RPP

·

Raúl Noblecilla dijo que existe la posibilidad de que su patrocinada postule por el partido Juntos por el Perú a la Cámara de Diputados o al Senado en las elecciones generales de 2026.

Raúl Noblecilla, abogado de Betssy Chávez, afirmó que la expresidenta del Consejo de Ministros fue dada de alta de una clínica del distrito de San Martín de Porres (SMP), donde fue internada por presentar signos de deshidratación tras la huelga de hambre que mantuvo durante varios días en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

En el programa Las cosas como son, de RPP TV, la defensa legal señaló que en las “próximas horas o días” se conocerá la decisión del Poder Judicial respecto al pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Chávez Chino, investigada por el presunto delito de rebelión en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Betssy Chávez no ha pensado salir en libertad para irse afuera. La lucha es interna”, dijo el abogado.

Noblecilla aseguró que existe la posibilidad de que su patrocinada postule por el partido Juntos por el Perú a la Cámara de Diputados o al Senado en las elecciones generales previstas para abril de 2026.

"No hay respeto a los derechos humanos"

Por otro lado, criticó duramente a la mandataria Dina Boluarte, calificando a su gobierno de “dictadura”. “No sabe dónde está parada”, declaró.

A su juicio, el Perú tiene talento democrático y lucha no solo por recuperar la democracia. “¿Se puede concebir en democracia que un Congreso le perdone momentáneamente la vida a Dina Boluarte? Eso nos dice que no hay respeto a los derechos humanos”, enfatizó.

En vísperas, la Comisión Permanente del Congreso aprobó, con 12 votos a favor y 10 en contra, un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que propuso archivar la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por las decenas de muertes ocurridas durante las protestas sociales entre fines de 2022 y los primeros meses de 2023, al considerar que no existen pruebas suficientes para acusar a la jefa del Estado, quien afronta múltiples investigaciones fiscales.

Noblecilla también sostuvo que la gestión del expresidente Pedro Castillo, a quien consideró puesto en “jaque”, “se caracterizó por tratar de mantener en pie una endeble posibilidad de ser un gobierno popular”.

Betssy Chávez Poder Judicial Congreso Raúl Noblecilla

