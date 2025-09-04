Betssy Chávez permanecerá internada hasta nueva evaluación médica, según el congresista Víctor Cutipa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez permanecerá internada en la clínica Cayetano Heredia, en el distrito limeño de San Martín de Porres, luego de abandonar el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Hasta este centro de salud llegaron simpatizantes para brindarle su apoyo, así como el congresista de la bancada de Perú Libre, Víctor Cutipa, quien aseguró que Betssy Chávez pasará la noche en esta clínica para recibir atención médica.

"Nosotros no somos médicos, pero la hemos visto estable. Preferimos esperar a que temprano el médico de turno dé su informe. Lo que ha dispuesto hasta este momento es que pase la noche en la clínica y a partir de su informe de la mañana se estarán tomando otras decisiones", manifestó.

Tribunal Constitucional ordenó excarcelar a Betssy Chávez

Como se recuerda, la excarcelación de Betssy Chávez fue ordenada por el Tribunal Constitucional tras acoger un recurso de agravio constitucional interpuesto por su defensa.

Al respecto, el máximo intérprete de la Constitución indicó que el Ministerio Público "no presentó con la antelación suficiente el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva", ya que lo hizo un día después de su vencimiento.

En ese sentido, consideró "imperativo" no sacrificar la libertad de una persona cuando ha habido "falta de diligencia de los operadores del sistema de administración de justicia", por lo que se debe tutelar el derecho fundamental a la libertad.

Chávez Chino afronta un juicio oral junto al exmandatario Pedro Castillo en el que la Fiscalía solicita 25 años de prisión por la presunta coautoría del delito de rebelión.