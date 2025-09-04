Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Historias con niños
EP 33 • 41:58
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Puerto de Chancay entre los riesgos para la seguridad hemisférica, dice profesor del Colegio de Guerra del Ejercito de EE.UU.
EP 1862 • 17:29
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 3 de agosto | (San Gregorio Magno) - "Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuese, se los llevaban; y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando"
EP 1067 • 12:10

Betssy Chávez permanecerá internada hasta nueva evaluación médica, según el congresista Víctor Cutipa

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Tras la resolución del Tribunal Constitucional que ordenó su excarcelamiento, la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez fue trasladada a la clínica Cayetano Heredia.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Judiciales
00:00 · 01:27
Betssy Chávez enfrenta un juicio oral por la presunta coautoría en el delito de rebelión.
Betssy Chávez enfrenta un juicio oral por la presunta coautoría en el delito de rebelión. | Fuente: Andina

La expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez permanecerá internada en la clínica Cayetano Heredia, en el distrito limeño de San Martín de Porres, luego de abandonar el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Hasta este centro de salud llegaron simpatizantes para brindarle su apoyo, así como el congresista de la bancada de Perú Libre, Víctor Cutipa, quien aseguró que Betssy Chávez pasará la noche en esta clínica para recibir atención médica.

"Nosotros no somos médicos, pero la hemos visto estable. Preferimos esperar a que temprano el médico de turno dé su informe. Lo que ha dispuesto hasta este momento es que pase la noche en la clínica y a partir de su informe de la mañana se estarán tomando otras decisiones", manifestó.

Betssy Chávez enfrenta un juicio oral por la presunta coautoría en el delito de rebelión.
Betssy Chávez enfrenta un juicio oral por la presunta coautoría en el delito de rebelión. | Fuente: RPP
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Tribunal Constitucional ordenó excarcelar a Betssy Chávez

Como se recuerda, la excarcelación de Betssy Chávez fue ordenada por el Tribunal Constitucional tras acoger un recurso de agravio constitucional interpuesto por su defensa. 

Al respecto, el máximo intérprete de la Constitución indicó que el Ministerio Público "no presentó con la antelación suficiente el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva", ya que lo hizo un día después de su vencimiento.

En ese sentido, consideró "imperativo" no sacrificar la libertad de una persona cuando ha habido "falta de diligencia de los operadores del sistema de administración de justicia", por lo que se debe tutelar el derecho fundamental a la libertad.

Chávez Chino afronta un juicio oral junto al exmandatario Pedro Castillo en el que la Fiscalía solicita 25 años de prisión por la presunta coautoría del delito de rebelión.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones

Tres alianzas electorales lograron inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones y participarán en las elecciones generales 2026. ¿Cuáles son y quiénes las impulsan? Conozca los detalles, en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Betssy Chávez Víctor Cutipa

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA