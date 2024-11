Bruno Pacheco: "A mí nadie me protegió y estuve a buen recaudo"

El exsecretario presidencial durante el gobierno de Pedro Castillo reveló cómo coordinó su entrega a la justicia, luego de estar 100 días como no habido por el caso Puente Tarata.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bruno Pacheco, quien fuera secretario presidencial del exmandatario Pedro Castillo, contó este viernes detalles del tiempo que estuvo en la clandestinidad por el pedido de prisión preventiva que tenía en su contra por el caso Puente Tarata. En ese sentido, descartó que fuera una persona protegida por el Gobierno.

"A mí nadie me estuvo protegiendo, yo he estado a buen recaudo por mi persona. No puedo decir dónde estuve, porque estoy en un sistema de investigación. ¿Cuándo pienso en entregarme? Cuando pienso en mi familia que estaban siendo ya agredidos por temas de denuncias, acosos. Y entonces veo que era el momento de entregarme para dejar de causarle más daño de lo que habían pasado", manifestó en Prueba de fuego de RPP TV.

Pacheco manifestó también que presentó una tutela de derecho ante el Poder Judicial y con ello archivaron su presunta participación en el caso Puente Tarata. En ese sentido, afirmó que intentaron enviarlo a prisión, pese a ser inocente.

"Yo he sido una víctima del Ministerio Público. Una fiscal me dio la prisión preventiva simplemente por el hecho de que para ella yo tenía la culpa en un caso que se llama 'Tarata' y porque un colaborador dijo por ahí que me había dado un dinero para que otra persona, Karelim López, a través de ella, se pueda lograr un tema sobre el puente, la construcción del puente Tarata", añadió.

Bruno Pacheco aseveró que ni bien comenzaron las investigaciones siempre colaboró con la justicia, pero negó que por eso haya sido un aspirante a colaborador eficaz.

"Para ser colaborador eficaz tendría que decir que soy corrupto y eso no es así. Que el Ministerio Público tenga sus hipótesis y que quieran que una persona pueda de repente corroborar sus hechos para de repente tumbar el gobierno de Pedro Castillo, que era un persona que no lo aceptaba nadie, o tratar de dañar honras a ministros o congresistas, yo no lo iba a permitir", enfatizó.