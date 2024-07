Actuación de José Domingo Pérez en juicio contra Keiko Fujimori fue "extremadamente política", opina penalista

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El abogado penalista Julio Rodríguez señaló que la intervención del fiscal José Domingo Pérez ha sido "extremadamente política" en el inicio del juicio oral contra Keiko Fujimori y otros más de 40 implicados en el denominado 'Caso Cócteles'.

"Desde la perspectiva de inicio, (la actuación de José Domingo Pérez) fue extremadamente política, con alusiones a hechos que no tienen contextualización alguna con las imputaciones. Y desde la perspectiva jurídica, extremadamente pobre. Lo que tiene que probar el fiscal es el círculo perfecto del dinero maculado y cómo ese dinero ha sido objeto de un proceso para darle apariencia de licitud e insertarse otra vez en el sistema económico. De eso no hemos escuchado nada", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Asimismo, rechazó las agresiones contra Giulliana Loza, abogada de Fujimori, ya que los juristas, de acuerdo con la Corte IDH, no deberían ser identificados con sus causas.

"No es aceptable agresiones a los abogados, ni a jueces, ni a fiscales, ni a defensas, porque cumplen un rol y no tienen que ser identificados con las personas respecto a las cuales o juzgan o acusan o defienden. Ya lo ha dicho la Corte Interamericana: los abogados no pueden ser identificados con sus clientes", agregó.

"El mayor interesado en que no declare Jorge Barata es la Fiscalía"

En otro momento, Rodríguez deslizó que la Fiscalía estaría más interesada en que el exsuperintendente de Odebrecht Jorge Barata no declare en el juicio.

"Todo lo que está haciendo la Fiscalía es extraño: inmediatamente le revoco el acuerdo; ipso facto, contamino cualquier posibilidad que esta persona venga a declarar porque le pido prisión preventiva. En buena cuenta, Barata no va a declarar y el mayor interesado en que no declare es la Fiscalía", manifestó.

"(Barata apeló el acuerdo de colaboración) porque su situación va a ser incómoda. Brasil no lo va a extraditar, va a tener una cobertura absoluta si se queda en Brasil. Pero si pisa algún aeropuerto internacional, sí va a poder tener una complicación y va a generar la posibilidad de que sea traído al Perú. La orden de prisión preventiva no se va a ejecutar estando en Brasil. Se le va a realizar un requerimiento internacional a través de Interpol. Pero su situación de moverse por el mundo va a estar restringida", finalizó.