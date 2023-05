Caso Ecoteva: Eliane Karp se encuentra en Israel, ¿es posible una extradición?

Perú no tiene suscrito un convenio de extradición con Israel, una situación que complica que la ex primera dama, Eliane Karp , afronte en nuestro país las investigaciones por el caso Ecoteva.

La investigada ex primera dama Eliane Karp se encuentra en Israel. Llegó el miércoles 10 de mayo desde San Francisco, Estados Unidos, donde residió los últimos años junto a su esposo, el expresidente Alejandro Toledo, quien recientemente fue extraditado al Perú para afrontar la investigación que se le sigue por el caso Interoceánica.

Karp logró salir de EE.UU. tras recuperar su pasaporte israelí después de que se concretara la extradición del exmandatario. Ella es solicitada por la justicia peruana para que cumpla la orden de prisión preventiva de 18 meses que se le dictó en 2017 por el caso Ecoteva, en el que también está involucrado Toledo Manrique.

Según la tesis de la Fiscalía, Eliane Karp, su madre, Eva Fernenburg, y el expresidente Alejandro Toledo habrían comprado inmuebles y pagado hipotecas con dinero que habría provenido de la millonaria coima de 35 millones de dólares que, de acuerdo con las investigaciones, pagó la empresa brasileña Odebrecht al fundador del partido Perú Posible para obtener la licitación de los tramos II y III de la carretera Interoceánica.

Eliane Karp y Alejandro Toledo días antes de la extradición del expresidente. Fuente: EFE

Estas transacciones se habrían podido realizar a través de empresas off shore en Panamá y Costa Rica, entre ellas Ecoteva Consulting Group.

En el país norteamericano aún sigue pendiente, desde el 2021, la solicitud de extradición presentada por las autoridades peruanas al Departamento de Justicia de Estados Unidos. En abril de este año, el Ministerio Público pidió a Estados Unidos que resuelva este pedido en el más breve plazo posible.

Aunque el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció que seguirán la situación de Karp; lo cierto es que salida de la ex primera dama dificulta su llegada al Perú, puesto que nuestro país no tiene suscrito un convenio de extradición con Israel.

El principio de reciprocidad: ¿una alternativa?

Al no existir un tratado de extradición con el país de oriente medio, el Perú podría optar por el principio de reciprocidad, amparándose en la Convención de las Naciones Unidad contra la Corrupción. Así lo detalló a RPP Noticias la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Delia Muñoz.

“Cuando no hay tratado, hay la figura de la reciprocidad; o sea, en el derecho internacional yo actúo, te ayudo y cuando tú tengas un problema, podré plantear también la misma posibilidad”, comentó Muñoz.

De hecho, existe un antecedente sobre el principio de reciprocidad entre Perú e Israel.

Ocurrió en marzo de 2013, cuando el Gobierno peruano extraditó al exjuez israelí Dan Gabriel Cohen, acusado de recibir millonarios sobornos cuando fue presidente de la Corporación de Electricidad de Israel.

Posteriormente, Cohen fue juzgado en Israel por los delitos de obstrucción de la justicia, fraude, abuso de confianza, toma de soborno, obtención de cosa alguna por fraude, datos falseados en corporaciones e inclusión de datos falsos en declaración financiera, todos ellos cometidos entre 1993 y 2002.

El israelí llegó a Perú en 2005, poco después de que se iniciaran las investigaciones en su contra en su país, que solicitó su arresto provisional y extradición en 2009.

Bajo ese argumento, el abogado penalista César Nakazaki dijo que este escenario se podría replicar con la ex primera dama; no obstante, recordó que todo dependerá del Estado israelí.

“El Perú hace algunos años entregó a un ciudadano israelita, el señor Cohen, un empresario muy importante, en virtud del principio de reciprocidad. Ese principio podría ser invocado para que entreguen a Eliane Karp", sentenció el letrado.

Si bien Muñoz y Nakazaki dejaron abierta la posibilidad del principio de reciprocidad, ambos especialistas coincidieron en que rara vez Israel concede un pedido de extradición, sobre todo si se trata de uno de sus conciudadanos.

“El Estado israelí, junto con el belga, Argentina y otros dos estados más, no tienen una cultura de extraditar: no entregan a las personas, menos cuando son sus connacionales. En Israel privilegian mucho la nacionalidad de sangres: ‘Las personas son israelíes no por haber nacido allí, sino porque provienen de una determinada raza’”, aseveró Muñoz.





Se ha pedido información oficial, señalan desde la Fiscalía

Mientras tanto, Edgar Rebaza, jefe de Cooperación Internacional de la Fiscalía, ha informado en RPP Noticias que se ha pedido información oficial para conocer las normas de extradición en Israel. Esto con ayuda de la Cancillería peruana.

"Hay que iniciar una nueva herramienta de cooperación, un nuevo trámite de extradición sobre la confirmación en documentos oficiales que será puesta a conocimiento a los fiscales del caso y al juez del mismo que tendrán que decidirlo. No implica que es imposible, sino que se debe cumplir con nuevos procesos y cumpliendo los estándares de otro país”, comentó.

"Como fuente para la extradición no solo son los tratados bilaterales, tenemos también tratados multilaterales y entre ellos hay algunos promovidos por la ONU, de lucha contra la corrupción", finiquitó.