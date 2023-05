Detención preventiva contra Eliane Karp gatillaría una orden de captura internacional, asegura César Nakazaki

El abogado penalista César Nakazaki mencionó que, en caso la ex primera dama Eliane Karp llegue a Israel , no se podrá pedir su extradición, sino solicitar su entrega apelando al principio de reciprocidad.

El abogado penalista César Nakazaki se refirió al viaje de la ex primera dama Elian Karp proveniente de Estados Unidos y cuyo destino sería Israle y mencionó que, debido a la orden de detención preventiva que pesa en su contra, se debería disponer su captura internacional. No obstante, manifestó que si logra llegar a Tel Aviv, sería muy complicado que pueda responder ante la justicia peruana.

"La detención preventiva de Eliane Karp gatilla o motiva una orden de captura internacional que tiene que ejecutar la Interpol en cualquier lugar del mundo. Todo va a depender ahora de si ella logra sortear todos los controles que pudiera haber. Vamos a ver si es vuelo directo o no. Pero lo cierto es que lo más probable es que llegue con buen destino a Israel", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Supongamos que tiene (una escala) en Frankfurt. Donde pueda participar Interpol, que es policía internacional, ella puede ser detenida. El problema es que Israel es un Estado donde hay una dura protección hacia sus ciudadanos. No hay un tratado de extradición entre Perú e Israel, pero en esos casos lo que hay es un principio de reciprocidad: si yo te entrego a alguien, tú me entregas a alguien. Y sin que exista tratado, el Perú hace algunos años entregó a un ciudadano israelita, el señor Cohen, un empresario muy importante, en virtud del principio de reciprocidad. Ese principio podría ser invocado para que entreguen a Eliane Karp", agregó.

Asimismo, mencionó que, en caso Israel no acepte el principio de reciprocidad para entregar a Eliane Karp, el proceso en su contra podría continuar, pero no sería condenada.

"La solicitud tiene que hacerla el Estado peruano. Es muy parecida a la extradición. La única diferencia es que no hay tratado. El tratado obliga. El tema de la reciprocidad queda a la buena fe de los Estados. Si no se solicita, queda Eliane Karp en Israel protegida y se podrá tener el proceso, como se le está siguiendo, pero no se le podrá condenar, porque en ausencia no se puede condenar a nadie", aseveró.

"Es una crónica de una serie de defectos"

Por otro lado, Nakazaki precisó que se ha tomado malas decisiones con respecto a las investigaciones contra Alejandro Toledo, pues los casos Interoceánica y Ecoteva no debieron ir por separado.

"Es una crónica de una serie de defectos que desde el comienzo se dieron con esa extradición, como permitir que el caso Interoceánica y el caso Ecoteva vayan por separado. Alejandro Toledo está en Perú solo por el caso Interoceánica. Ni siquiera se le podría juzgar por el caso Ecoteva, porque cuando se entrega una persona solo puede ser juzgada por el delito autorizado", aseveró.

"En el caso Ecoteva, ni siquiera ha ido a un juez todavía en los Estados Unidos. Hace tiempo duerme el sueño de los justos o los injustos en la Secretaría de Defensa. Y era totalmente previsible que la señora Eliane Karp saliera de Estados Unidos en busca de un lugar donde refugiarse", finalizó.