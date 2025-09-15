Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 15 de agosto | (Nuestra Señora de los Dolores) - "Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo"
EP 1079 • 12:38
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Caso 'Los intocables ediles': Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva contra el exalcalde Elías Cuba

Elías Cuba el 2015, año en el que asumió su función como alcalde de La Victoria. Menos de cuatro año después, está detenido.
Elías Cuba el 2015, año en el que asumió su función como alcalde de La Victoria. Menos de cuatro año después, está detenido. | Fuente: Andina
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

Según la Fiscalía, la presunta red criminal llamada 'Los intocables ediles' ganaba más de 26 millones de soles anuales por cobros ilegales de parqueo vehicular y SISA (Sistema Impositivo del Servicio Ambulatorio), los cuales se habrían realizado a más de 8 000 comerciantes ambulantes que trabajaban en la vía pública de La Victoria.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que dicte 36 meses de prisión preventiva contra el exalcalde del distrito limeño de La Victoria, Elías Cuba, como parte de un proceso penal que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos vinculado a la presunta organización criminal denominada 'Los intocables ediles'.

La instancia fiscal asignada al caso atribuye al exburgomaestre el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de conversación, transferencia y/o ocultamiento de beneficios ilícitos proveniente de dicha organización, en agravio del Estado. 

Este requerimiento de prisión preventiva será evaluado por la jueza Margarita Salcedo el martes 7 de octubre en una audiencia de carácter "presencial e inaplazable" a realizarse desde las 3:00 p. m. en la sede de la Corte Superior Nacional, ubicada en la cuadra 7 de la avenida Tacna, en el Cercado de Lima, a donde deberán asistir las partes procesales involucradas para exponer sus argumentos respectivos a fin de que dicha magistrada emita una decisión al respecto.

El caso de 'Los intocables ediles' estalló en agosto del 2 018 cuando personal de la Policía Nacional detuvo a Elías Cuba, entonces alcalde de La Victoria, y a otros funcionarios de esta comuna por ser parte de una presunta red dedicada al cobro de cupos a comerciantes de este distrito limeño.

Según la Fiscalía, la presunta red criminal ganaba más de 26 millones de soles anuales por cobros ilegales de parqueo vehicular y SISA (Sistema Impositivo del Servicio Ambulatorio), los cuales se habrían realizado a más de 8 000 comerciantes ambulantes que trabajaban en la vía pública.

En mayo del 2020, el Poder Judicial ordenó la excarcelación de Elías Cuba del penal Miguel Castro al variar el mandato de prisión preventiva de 26 meses que pesaba en su contra por otros delitos vinculados al caso 'Los intocables ediles' y se le impuso detención domiciliaria bajo custodia policial por ser persona vulnerable al virus de la COVID-19. 

Posteriormente, la exautoridad edil siguió afrontando en libertad este proceso penal.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP214 | INFORMES | Elecciones 2026: el perfil de los candidatos al Senado

El regreso de la bicameralidad devuelve al Perú la Cámara de Senadores. ¿Qué requisitos establece la Ley para postular y por qué es importante entender el nivel de decisión que tendrá el Senado? Conozca más detalles en el siguiente informe Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Caso 'Los intocables ediles' Fiscalía Elías Cuba Prisión preventiva

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA