Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 15 de agosto | (Nuestra Señora de los Dolores) - "Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo"
EP 1079 • 12:38
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Ex Defensor del Pueblo Walter Gutiérrez: “en el Perú la democracia se viene debilitando”

Cada 15 de septiembre se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de la Democracia.
Cada 15 de septiembre se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de la Democracia. | Fuente: Andina
Maricarmen Chinchay

por Maricarmen Chinchay

·

Al conmemorarse el 'Día Internacional de la Democracia', el extitular de la Defensoría señaló que los ataques a la prensa y los problemas legales que enfrenta el Jurado Nacional de Elecciones, son ejemplos del debelitamiento democrático.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Democracia, el ex Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, afirmó que la democracia peruana enfrenta un momento complejo, de debilitamiento y retroceso. En esta línea, en entrevista en Ampliación de Noticias de RPP, hizo una reflexión sobre las maneras en cómo la democracia se ve perjudicada en nuestro país, una de ellas, por el amedrentamiento que sufre el periodismo por hacer su labor informativa, más aún cuando este tipo de daños proviene de altos funcionarios del Estado.

“En el Perú la democracia se viene debilitando y es objeto de ataque, creo que basta mirar que tenemos un ministro que denuncia periodistas, se enfrenta a periodistas en vez de ocuparse de su cartera y también estamos en un contexto de polarización y de una retórica violenta en nuestro país, que no se condice con personas que quieren estar en el escenario público porque, ¿cuál es el principal objetivo de una persona que pretende llegar a cualquier instancia de gobierno?, es generar consensos, buscar puntos de encuentro, buscar mecanismos para sacar adelante políticas públicas porque esto no se trata de vencedores y vencidos, eso no es entender la democracia”, opinó.

Te recomendamos

Por otro lado, el ex titular de la Defensoría del Pueblo puso como otro ejemplo de riesgo democrático, la demanda que ha interpuesto el Jurado Nacional de Elecciones en contra del Poder Judicial ante el Tribunal Constitucional, para que esta instancia que es el máximo intérprete de la constitución, pueda definir y delimitar las funciones de cada entidad en materia electoral.

Recordemos que un juzgado constitucional le ordenó hasta en dos ocasiones al JNE, permitir que el partido político Unidad Popular, pueda participar de las Elecciones Generales 2026, aún cuando se inscribió fuera del plazo el 12 de abril último, por ello el JNE busca que el Tribunal Constitucional haga respetar la autonomía que posee en materia electoral.

El Jurado Nacional de Elecciones es el órgano de cierre en materia electoral y es el órgano rector y todo sistema debe tener un órgano en el esquema electoral, y esto se está debilitando [...] y en esa línea, conversando con otros colegas hemos decidido presentar un ‘amicus curiae’ [opinión especializada para aportar mayores luces en pro de resolver una controversia judicial] para aportar. Preocupa que en un contexto electoral no estén claras las competencias”, señaló.

Mensaje del JNE en el Día de la Democracia

En el Día Internacional de la Democracia, el presidente del JNE, Roberto Burneo, destacó los retos que enfrenta el país de cara a las Elecciones Generales 2026, señalando la importancia 

“Este 2026 la democracia enfrenta nuevos retos, viviremos una elección sin precedentes: más de medio millón de postulantes en todo el país para que asuman las nuevas autoridades nacionales y subnacionales. Serán jornadas históricas que exigirán más que nunca nuestro compromiso, firmeza y visión. Por eso, hemos fortalecido nuestros procesos, con tecnología para hacerlos más eficientes, normas claras y firmes. Pero hay un enemigo silencioso, la desinformación. Frente a ello respondemos con lo más poderoso: educación electoral”.         

Este mensaje llega en un contexto delicado, porque recordemos que el informe "Estado Global de la Democracia 2025: la democracia en movimiento", de Idea Internacional, señala que la democracia en todo el mundo se ha debilitado y la mayoría de los países han experimentado un deterioro en su desempeño.

El poder en tus manos

EP214 | INFORMES | Elecciones 2026: el perfil de los candidatos al Senado

El regreso de la bicameralidad devuelve al Perú la Cámara de Senadores. ¿Qué requisitos establece la Ley para postular y por qué es importante entender el nivel de decisión que tendrá el Senado? Conozca más detalles en el siguiente informe Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
El Poder en tus Manos Democracia Walter Gutiérrez

Más sobre Estado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA