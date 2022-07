Pedro Castillo suma varias investigaciones abiertas en el Ministerio Público | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

El abogado César Azabache, exprocurador anticorrupción, destacó la importancia de que el Ministerio Público solicite al Poder Judicial una orden de abstención que impida al presidente Pedro Castillo y al Ministerio del Interior modificar la conformación del grupo para la búsqueda de prófugos "o desarrollar cualquier maniobra que interfiera con el desarrollo de sus actividades", además de pedir la protección judicial para este equipo de investigación.

"Ese grupo fue conformado para ser puesto a disposición funcional del Ministerio Público, no para mantenerse en absoluta subordinación de la jerarquía policial, de modo que ahora que el presidente ha dado muestras de estar interesado en afectar su actividad, es muy importante ponerle encima un paraguas de protección que tiene que venir del Poder Judicial", indicó.

"Eso es posible porque ha sido la propia defensa del presidente la que ha provocado que las investigaciones se judicialicen, entre en debate ante tribunales, de modo que hay un juez supremo competente y ese juez ahora tiene que proteger a ese equipo de investigación, con urgencia. Que no se haga cambios en el equipo sin autorización de la Fiscalía", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el abogado opinó que el escándalo Odebrecht "ha gatillado la decadencia absoluta de la doctrina constitucional sobre las protecciones absolutas al presidente", así como el debate sobre la posibilidad de que un jefe de Estado no se le pueda investigar durante su mandato debido a que no se le puede acusar.

"No encuentro un solo experto que haya sostenido que en las actuales esa doctrina pueda subsistir en este momento. El abogado del presidente (Pedro) Castillo lo que está haciendo es intentar resucitar una doctrina que ya no tiene fundamento, que no encuentro aplicable a la realidad y cuya necesidad constitucional no estuvo nunca grabada en piedra", indicó.

Finalmente, César Azabache explicó que dentro de los casos en los que está presuntamente involucrado el presidente Pedro Castillo existen algunos -como Puente Tarata- relacionados con "hechos del pasado reciente, que hay que investigar consultando archivos y toman más tiempo"; sin embargo, el de las presuntas interferencias "es un caso que se despliega en tiempo real".

Grupo para búsqueda de prófugos fue pedido fiscal

La conformación del nuevo equipo especial de la Policía para la búsqueda y captura de prófugos en el gobierno de Pedro Castillo, que se dio durante la breve gestión del ministro del Interior Mariano González, obedeció a una solicitud de la fiscal Marita Barreto.

Este nuevo equipo que laborará con la Fiscalía estará bajo la coordinación del coronel PNP Harvey Colchado, actual jefe de la División de Búsquedas de la Digimin. Junto a él estarán los coroneles PNP Walter Lozano Pajuelo (jefe de la División de Inteligencia de la Dirandro), Franco Moreno Panta (actual jefe de la Diviac) y Luis Alberto Silva Collazos (jefe de la División de Búsquedas de la Dirin).

La salida del ministro González causó preocupación en el Congreso y por ello la Comisión Permanente ya citó al titular de Justicia, Félix Chero, a dar explicaciones; mientras tanto la Comisión de Fiscalización invitó al premier Aníbal Torres y a Willy Huerto, nuevo titular del Mininter.

El ministro del Interior, Willy Huerta Olivos, declaró en conferencia de prensa que respaldará y fortalecerá el grupo especial de la PNP que apoya al equipo de la fiscal Marita Barreto, en la búsqueda de los prófugos Juan Silva, Bruno Pacheco y el sobrino del mandatario Fray Vásquez.

Huerta indicó que el equipo especial no solo debe estar integrado "por cuatro oficiales. Si se tiene como finalidad la lucha contra la corrupción, también debe ser integrada por la Dirección contra la Corrupción que no está integrado en ese equipo".

