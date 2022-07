El exmagistrado no acude a la justicia española desde el pasado 2 de junio y su paradero es un misterio | Fuente: AFP

Los abogados del Estado peruano en España exhortaron este miércoles a las autoridades judiciales de ese país que "ordenen todo lo necesario" para la ubicación y captura de César Hinostroza" por estar inubicable desde el pasado 2 de junio.

RPP Noticias pudo conocer esta información de su fuga ayer por parte del exministro del Interior, Rúben Vargas, quien indicó, además, que el exmagistrado se encontraría en Bruselas, Bélgica, gracias a unos turistas peruanos que aseguran haberlo visto por esa ciudad. Es por ello que representantes del Estado pidieron explicaciones a sus pares españoles.

"Que se procesen de inmediato y con urgencias cuantas medidas en derecho procedan para que el mismo sea hallado, sea en territorio nacional, europeo o internacional donde se encuentre, detenido y reintegrado a España para su puesta a disposición de esa Audiencia Nacional y que la misma proceda en consecuencia con las extradiciones ya acordada y pendiente de entrega", se lee en el documento enviado por los representantes del Perú en España sobre César Hinostroza.

En una entrevista con RPP Noticias, el procurador anticorrupción Javier Pacheco indicó que ya se informó a Interpol para la búsqueda y posterior captura del exjuez supremo César Hinostroza, investigado por el Ministerio Público como presunto cabecilla de la organización criminal 'Los cuellos blancos del puerto'.

El exjuez supremo César Hinostroza Pariachi no se presentaba ante las autoridades españolas desde el pasado 2 de junio, según el propio procurador anticorrupción.

"Se nos comunica que César Hinostroza no ha firmado el cuaderno desde el 2 de junio. No está cumpliendo con las reglas que se le impuso. Nosotros tomamos conocimiento ayer, por lo que presumimos que ya no está en suelo español. Mañana la Cancillería y la embajada harán un pedido formal pidiendole cuentas al Gobierno español", indicó el procurador anticorrupción.

Javier Pacheco manifestó que desde el 28 de junio pasado debió ser arrestado Hinostroza, pero nunca sucedió. Con respecto a su probable paradero, dijo que no le consta que el exjuez se encuentre en Bélgica.

Cancillería: César Hinostroza no registra salida en aeropuertos de España

El ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, señaló anoche que la Cancillería se encuentra atenta a la situación del exjuez supremo César Hinostroza, sobre quien pesa un proceso de extradición por el caso 'Cuellos Blancos del Puerto'.

Landa informó que, según la embajada, no hay registro de salida del país por los aeropuertos. Sin embargo, indicó que se puede hacer tránsito entre países vecinos de Europa por vía terrestre mediante la zona Schengen.