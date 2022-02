Allanaron la vivienda de la empresaria Karelim López por el caso Petroperú | Fuente: RPP

El abogado César Nakazaki, defensor legal de la empresaria Karelim López, denunció una "mala voluntad" de la Fiscalía por la nueva diligencia de allanamiento en su vivienda desarrollada esta madrugada. Sobre las investigaciones que la vinculan al presidente Pedro Castillo, el abogado señaló que no constituye ningún delito en contra de su patrocinada.

"Lo de Sarratea, lo de Petroperú, lo del Palacio de Gobierno no constituye ningún delito. Si Karelim López hubiera cometido un delito, ya hace rato la hubiera sometido a un proceso de colaboración eficaz y ahora sería una heroína y el presidente Castillo de repente ya no continuaría", señaló.

"Públicamente digo que toda mi evaluación de abogado de 30 años me lleva a decir que ella no debe seguir el camino de la colaboración eficaz, no puede seguir el camino de la confesión sincera porque yo no he encontrado delito, por eso la defiendo", agregó.

Luego de que se realizara una nueva diligencia fiscal de allanamiento en el domicilio de la empresaria, el abogado precisó que el operativo es por el caso Petroperú y que en esta ocasión se llevaron nuevamente un teléfono celular. Además, cuestionó por las reiteradas oportunidades -tres- que este inmueble ha sido objeto de allanamiento.

"Allanar una vez una casa, lo entiendo; hacerlo con toda la fuerza para que el delincuente no se lleve las pruebas, lo entiendo; pero allanar tres veces la misma casa sin encontrar nada, ya esto es un abuso. (No se ha encontrado) absolutamente nada, y lo más importante es que eso va en la línea de todos los testigos que van declarando", indicó.

Karelim López y el caso Petroperú

Nakazaki también recordó que en el caso Petroperú existe un informe de una gerenta de la empresa estatal que verifica las irregularidades que se dieron en la compraventa del biodiesel, el cual no vincularía a Karelim López e incluso descartaría la versión de que ella habría propuesto a dos funcionarios.

"Lo de Petroperú es un caso que se viene cayendo a pedazos y creo que es una maniobra desesperada de la fiscal (Norah) Córdova, que como el impedimento de salida, como quedó público, no tiene cómo vincular a Karelim López, en este auto de acá (resolución judicial) solo se justifica allanar el Palacio de Gobierno para verificar si se reunió a la vez Karelim López, el presidente y el gerente de Petroperú. Si ese es el propósito, qué hacen en la casa", cuestionó.

Sobre la inasistencia de Karelim López a la Comisión de Fiscalización del Congreso, el abogado indicó que "la única institución que puede investigar personas por delitos que no tengan inmunidad es el Ministerio Público, no el Congreso". En esa línea, dijo que "duda mucho" que su patrocinada acuda incluso si fuera citada de grado o fuerza.

"El Congreso hace un circo. El Congreso debe investigar a los aforados. El Congreso investiga a presidentes, ministros, jueces supremos, no personas (…) Los funcionarios no pueden abusar del poder", indicó.

