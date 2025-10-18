César Nakazaki dice que "clave" de la muerte de 'Trvko' está en el plan de operaciones de la PNP: "Ahí no van a encontrar al presidente o al ministro"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial dictó esta madrugada siete días de detención preliminar contra el suboficial PNP Luis Magallanes, quien fue señalado por el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, como el autor del disparo que acabó con la vida de Mauricio Ruiz, el artista conocido como 'Trvko', en el marco de las protestas del último miércoles.

Al respecto, el abogado César Nakazaki, en diálogo con RPP, consideró que la audiencia en la que se decidió la medida permite saber "que estamos al inicio de una investigación y recién se están acopiando los elementos probatorios que permitan conocer, finalmente, en qué circunstancias se produjeron los disparos".

"Por eso es que se da detención preliminar en el caso de la persona que ha disparado con proximidad al cuerpo o al cuerpo, como dirán las pericias balísticas [...] Tengo entendido que va a interponer recursos de apelación, pero insisto, va a ser la investigación preliminar a cargo de la Fiscalía, y el apoyo de la Policía, la que nos va a decir cuál fue la verdad en este trágico suceso", señaló.

Cabe indicar que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, en entrevista con RPP, evitó reafirmar la aseveración de Arriola Delgado respecto al autor del disparo y optó por señalar que el caso estaba en investigación. En las últimas horas, se ha tejido una serie de hipótesis respecto a la actuación del agente Magallanes y sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte de 'Trvko'.

Además, según consigna un documento policial al que accedió RPP, los dos agentes implicados en la muerte de Mauricio Ruiz -Luis Magallanes y Omar Saavedra- debieron estar en el Centro de Lima "con ropa de trabajo y chaleco característico [...], sin armamento". Sin embargo, en el video de los hechos, se vería a ambos policías efectuando disparos.

"La clave es el plan de operaciones"

En ese sentido, Nakazaki consideró que la clave para llegar a la verdad es el plan de operaciones de la Policía que se ejecutó el día de los hechos.

"La clave es el plan de operaciones. El plan de operaciones va a determinar si se autorizó que la Policía que iba a participar en los operativos de seguridad o de control de los manifestantes debían estar armados o no. Tema número dos, el plan de operaciones nos va a permitir establecer la cadena de comando, y en esa cadena de comando quiénes eran los que daban las órdenes de ejecución del plan y quiénes eran los responsables a lo largo de toda la cadena de mando de la Policía", sostuvo.

"Ahí no van a encontrar al presidente de la República o al ministro, porque ellos intervienen en el ámbito del dominio político, no intervienen en el dominio operativo, porque ahí, toda la cadena de oficiales que interviene en el comando operativo está en el plan de operaciones", remarcó.

Respecto a la contradicción entre las declaraciones iniciales de Óscar Arriola y lo afirmado por el ministro del Interior, el abogado consideró que hay que "interpretar adecuadamente" lo afirmado por el primero.

"Yo considero que hay que interpretar adecuadamente la versión oficial inicial que da el comandante general de la Policía, porque responde a un clamor social. Nosotros venimos del último antecedente de la reacción de la Policía y los militares frente a la violencia generalizada en el inicio de la expresidenta Boluarte y su gobierno. Entonces él ha querido dar una rápida respuesta a la sociedad, de transparencia y lo que marca técnicamente es que han determinado quién es el autor del disparo, eso es lo que ha dicho. Pero de autor del disparo a ser autor de asesinato todavía hay un trecho que hay que correr. Entonces no creo que sea un prejuzgamiento", sostuvo.

"¿Y qué es lo que debe hacerse en Fiscalía, la defensa? La prueba acá es científica y técnica, pericias balísticas. Por ejemplo, si dicen que disparó al suelo, para saber si ese disparo al suelo rebotó e impactó al cuerpo, ahí tendríamos que ver un proyectil achatado y un perito balístico que corrobore que esa fue la versión", puntualizó.