César Nakazaki: Es falso que Karelim López haya afirmado que entregó dinero para Pedro Castillo

El abogado César Nakazaki, defensor legal de Karelim López, rechazó que la investigada empresaria haya asegurado a la Fiscalía que entregó dinero al presidente Pedro Castillo a través de su ahora ex secretario Bruno Pacheco, tal como informó IDL-Reporteros.

"Es falso que Karelim López haya afirmado que entrego dinero al ex secretario Pacheco para él y mucho menos para el presidente Castillo. La via de la colaboración eficaz es una posibilidad en las defensas penales pero, como señala IDL, solo se acude a ella cuando hay delito que confesar. No hubo ofrecimiento de colaboración eficaz con consentimiento de Karelim López porque no ha admitido comisión de delito", indicó.

Según el medio periodístico, la empresaria Karelim López habría intentado acogerse a la figura de la colaboración eficaz. La nota relata que la empresaria acudió entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre a la oficina del procurador anticorrupción Javier Pacheco y luego a la de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro.

Según la versión, la intención de la cuestionada empresaria, quien estuvo acompañada por su entonces abogado Fernando Ugaz, fue ofrecer su colaboración eficaz. López habría ofrecido información inculpatoria sobre el presidente Pedro Castillo. Al respecto, h

Fuentes de IDL-Reporteros señalan que el objetivo de esta entrega de dinero, que habría sido pactado directamente con el presidente Pedro Castillo, era tener la puerta abierta para las obras públicas y el acceso a la mayor cantidad posible de contratos. López indica que el dinero habría sido entregado a Bruno Pacheco en la semana del 22 de noviembre.

Pese a este ofrecimiento, la propuesta de colaboración eficaz no prosperó ya que la fiscal Karla Zecenarro le habría indicado, según las fuentes de IDL-Reporteros, que el primer paso de la delación premiada era reconocer culpa en el delito investigado y luego revelar, con pruebas, otras ilegalidades que pudieran servir para contrapesar esta responsabilidad confesada.

"La fiscal no estaba dispuesta a escucharlos si Karelim López no reconocía haber cometido el delito de tráfico de influencias en el caso del Puente Tarata. Insistieron en que su información era muy relevante, más relevante incluso de lo que ella está investigando, le dijeron. Que era sobre un tema muy grave, que compromete directamente al presidente", relata el medio.

En esta reunión, la fiscal Zecenarro habría aclarado que el reconocimiento del delito debía ser explícito para poder iniciar el proceso; sin embargo, la conversación culminó sin que el acuerdo prosperara. Finalmente, el medio relata que al poco tiempo Karelim López cambió de abogado, el doctor César Nakazaki, quien recién estaría estudiando el caso.

Es falso que KL haya afirmado que entrego dinero al ex Secretario Pacheco para el, y mucho menos para el Presidente Castillo. En el día estamos remitiendo via notarial requerimiento de desmentido al abogado Fernando Ugaz y al Procurador Javier Pacheco. https://t.co/S6M7iXO9oP — César Nakazaki (@CesarNakazaki) December 16, 2021

Impedimento de salida del país

Días atrás, el Poder Judicial dictó 8 meses de impedimento de salida del país al exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, y la empresaria Karelim López, como parte de la investigación preliminar que se les sigue por un presunto favorecimiento en una obra convocada por Provías Descentralizado.

Desde el Ministerio Público indicaron que ambos son investigados por el presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado, al aparentemente haber ejercido presión sobre los miembros del comité de licitación de una obra pública en la región San Martín.

Durante la audiencia de evaluación de este requerimiento ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, la fiscal Karla Zecenarro Monge consideró necesario el impedimento para ambos, a fin de asegurar la investigación por este caso.

La encargada del 5to Despacho de la 2da Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dirige esta investigación preliminar, la cual inició de oficio por un plazo de 120 días.

Esta investigación se da a raíz de una denuncia periodística en la que se dio a conocer que, tras una visita de López a Palacio de Gobierno, una empresa constructora a la que asesora habría ganado la obra.

Los hechos materia de investigación están relacionados con las presuntas irregularidades detectadas en la Licitación nº 01-2021-MTC/12 ‘Construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga – provincia de Mariscal Cáceres – Región San Martín’, por un monto ascendente a S/. 232 587 014.30 millones de soles.

