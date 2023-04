César Nakazaki sobre reaparición de Alejandro Toledo en audiencia: "Quiere demostrar que no rehúye al Perú"

El expresidente Alejandro Toledo reapareció de manera virtual en una audiencia de control de acusación por el ´caso Interoceánica´. | Fuente: RPP

El abogado penalista César Nakazaki se refirió a la intervención virtual del expresidente Alejandro Toledo durante la audiencia de control de acusación que se le sigue por el ´caso Interoceánica´. Ante ello, manifestó que se trataría de una estrategia para dar a entender que su intención no es rehuir del Perú, sino que se garantice su derecho a la defensa.

"Los procesos penales y el proceso de extradición corren en cuerdas separadas. Y si bien entiendo que el fiscal lo que ha buscado es evitar que Toledo tenga un argumento en cuanto a que se está presentando ante la justicia y que pueda hacerlo por vía virtual, pienso que el juez Concepción (Carhuancho) fue prudente en tomar la decisión, porque un requisito central para que se conceda la extradición es que el Estado peruano garantice el derecho a la defensa. Y ayer, con haberle permitido participar, el Perú demuestra que garantiza el derecho a la defensa en cualquier circunstancia al expresidente Toledo", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Como finalmente la decisión de extradición es política, pienso que lo que está tratando es de buscar tiempo y argumentos para que el Gobierno (ya no el Judicial de Estados Unidos, sino el Gobierno de ese país) vuelva a meditar si finalmente debe entregarlo o no. No tendría sentido si no es así haber invertido tanto en hacer defensa en este momento (...). Es una estrategia. Él quiere demostrar que no rehúye al Perú y que lo único que quiere es ser juzgado en condiciones adecuadas. Eso es lo que haría cualquier defensa de un extraditable (...). Va a ser una defensa muy fuerte. Ha corregido un error. En vez de rehuir, enfrentar, pero siempre y cuando haya condiciones adecuadas", agregó.

Además, precisó que ahora ya ha pasado el plano judicial para pasar a uno político, ya que es el Gobierno el que finalmente decidirá si Toledo será extraditado o no.

"La etapa judicial ya concluyó. Que en este momento vía un hábeas corpus se revise el proceso de extradición hecho por los jueces de Estados Unidos yo lo veo casi imposible. Estamos en el plano político, porque finalmente la decisión la toma el Ejecutivo. Sea en Estados Unidos o en el Perú, el Ejecutivo es el que decide si entrega o no a una persona", aseveró.





Estados Unidos puede reevaluar la extradición de Alejandro Toledo

Por otro lado, Nakazaki mencionó que si bien el Gobierno de Estados Unidos se mostró a favor de la extradición, esta decisión no tiene calidad de cosa juzgada, por lo que todavía podría retractarse.

"El Gobierno de Estados Unidos se pronunció a favor de la extradición. Pero a diferencia de los actos del Poder Judicial que ya una vez que te dan no se pueden modificar porque hay cosa juzgada, los actos de Gobierno pueden variar en cualquier momento. Estados Unidos puede decir: voy a reevaluar las cosas, hay nuevos elementos y finalmente la decisión la sabremos si es que el expresidente Toledo sube a un avión o no", señaló.

Con respecto a un posible conflicto de interés del expresidente Pedro Pablo Kucyznski para que Toledo no se acoja a colaborar con las investigaciones, el abogado penalista descarto esta posibilidad.

"Al expresidente Kuczynski le ofrecieron una serie de privilegios procesales si había alguna información que dar respecto al Gobierno de Toledo. Y no hubo ninguna. Ya los hechos en los cuales el expresidente Kuczynski viene siendo investigado ya están establecidos. Si él tiene algún interés para que no venga Alejandro Toledo, yo lo descarto totalmente", finalizó.