César Nakazaki, abogado de Karelim López y Bruno Pacheco, afirmó que la reciente denuncia penal presentada contra sus defendidos por congresistas de Acción Popular sindicados como 'Los Niños' será "rechazada rápidamente", puesto que los denunciados no tienen la obligación legal de declarar como testigos hasta que no exista un acuerdo de colaboración eficaz -al que aspiran- aprobado por el Poder Judicial.

"El gran error es pretender que el colaborador declare cuando quiera un implicado y los implicados no son los que determinan [...] El colaborador, ¿cuándo adquiere el deber de ser testigo? cuando se celebra su acuerdo y es aprobado judicialmente", dijo al programa Todo se sabe de RPP Noticias.

Ayer miércoles, los legisladores Ilich López, Raúl Doroteo, Jorge Flores Ancachi y Darwin Espinoza (Acción Popular) presentaron una denuncia penal contra Karelim López, Bruno Pacheco y Zamir Villaverde, por la comisión de los delitos de desobediencia a la autoridad, negativa a colaborar con la justicia y denuncia calumniosa.

Los congresistas informaron que han solicitado que llamen a declarar a los denunciados para que sus abogados hagan un contrainterrogatorio, por considerarlo "una prerrogativa del proceso penal" pues "solamente se está tomando la versión de una parte"; sin embargo, cada vez que Karelim López ha sido citada "no va al Ministerio Público".

Al respecto, Nakazaki indicó que en el procedimiento de colaboración eficaz "la primera obligación es darle información al fiscal" para luego llegar a la etapa de corroboración de sus declaraciones y de acuerdo a ello avanzar hacia un acuerdo con la justicia.

"Si yo digo una persona ha incumplido su deber de testificar, lo mínimo para alguien que hace leyes es instruirse un poco sobre cuándo un colaborador adquiere el deber de ser testigo, y no es cuando quiere un 'niño'; uno adquiere eso cuando el acuerdo de colaboración eficaz se aprueba", manifestó.

Intento de desacreditar a Karelim López

El abogado afirmó que lo que pretenden los congresistas denunciantes es "desacreditar a quien ha sido una testigo visible" debido a que tuvo que salir a explicar declaraciones suyas a la Fiscalía que se filtraron a la prensa.

Nakazaki aseguró que todo lo declarado por Karelim López respecto a 'Los Niños' ya ha sido corroborado y que la inocencia o culpabilidad de los congresistas implicados en presuntos actos de corrupción, que también involucran al presidente Pedro Castillo y su entorno, no lo determina lo dicho por su defendida, sino que está en los indicios de las obras públicas otorgadas de manera ilícita o "en los frutos de los nombramientos" irregulares de funcionarios.

"Un testigo no tiene que probar, lo único que dice esto es lo que yo sé. Quien valora es el fiscal o es el juez. Hay investigaciones periodísticas que dan cuenta de empresarios que se reunieron con estos señores (Los Niños).

El abogado de López consideró como una falacia el argumento que busca deslegitimar las declaraciones de su defendida, por supuestamente no aportar pruebas gráficas o documentales.

"Las reinas de las pruebas en la justicia penal es el indicio [...] los grandes delitos se demuestran con indicios. Ejemplo: tu sobrina (en alusión a Yenifer Paredes, sobrina de Pedro Castillo) apareció con un chaleco de un particular, es un indicio; atrás de ella estaba Espinito (en alusión a Hugo Espino), el empresario, es otro indicio; el decreto de urgencia salió volando es otro indicio [...] todos los que han ganado están vinculados, son paisanos, son familiares o la cuota pequeña de Perú Libre... pregúntense por indicios, no por prueba directa", comentó.

Sobre las inasistencias de Karelim López a citas de fiscalía, insistió en que no tiene "el deber legal de concurrir" y porque puede responder a una estrategia del proceso de colaboración eficaz de la fiscalía encargada del caso, pues con el objetivo de "colaborar con la justicia dejas que el fiscal corrobore todo".

"En ningún momento ha estado en falta con la fiscalía, porque todas (las inasistencias) están justificadas", dijo.

Denuncia contra Bruno Pacheco

Nakazaki también se refirió a la denuncia del general (r) EP Wilson Barrantes quien afirmó que Bruno Pacheco, siendo secretario General de Despacho Presidencial, le solicitó 200 mil soles para concretar su nombramiento como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia.

"Puedo decir que ese hecho no es correcto [...] El tema de la inteligencia está tratado dentro en la colaboración (en la que participa Pacheco), así que sería absurdo que si yo he tratado todo un tema de colaboración, donde esté reconociendo responsabilidad, no trate ese tema. Ese tema no está. Por qué el general lo dice ahora, eso se averiguará", manifestó.