Chávez Cotrina anuncia acción de inconstitucionalidad contra ley que da a la PNP investigación preliminar de delitos

El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, en declaraciones a TV Perú, anunció que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentará una acción de inconstitucionalidad contra la Ley N° 32130, la cual establece que la dirección de la investigación preliminar de los delitos la tendrá la Policía Nacional.

En ese sentido, el magistrado resaltó que la norma "afecta la constitucionalidad de las funciones del Ministerio Público", por lo que el titular de dicha entidad presentará la referida demanda ante el Tribunal Constitucional (TC).

"El tema de la acción de inconstitucionalidad, lo va a presentar el fiscal de la Nación. Hemos conversado con él en anteriores semanas, cuando estaba en proyecto, y estábamos esperando si esto se daba. Ya se dio, ya se publicó, y el señor fiscal de la Nación está preparando la demanda ante el TC, porque obviamente esta norma afecta la constitucionalidad de las funciones del Ministerio Público, pero más que eso esta norma es inoperativa, no va a funcionar porque la propia norma tiene contradicciones que no se puede aplicar por la propia Policía", sostuvo.

"Yo supongo que el fiscal de la Nación lo estará analizando y será en las próximas semanas", agregó.

"La norma tiene que estar dentro del marco de la Constitución"

Asimismo, Chávez Cotrina resaltó que la ley -promulgada ayer, jueves, por el Ejecutivo y que fue impulsada por el Congreso- es contradictoria y no está en el marco de lo que establece la Constitución.

"Por un lado, le dicen a la Policía que puede investigar de iniciativa propia; por otro lado, dice que el que conduce la investigación es el fiscal. El Policía, cuando venga una persona a denunciar -por ejemplo, una estafa- va a decir: ¿inicio la investigación por iniciativa propia o le comunico al fiscal para que él inicie la investigación preliminar?", inquirió.

"La misma norma es contradictoria, imagínese que un Policía diga ‘como la norma dice que hago investigaciones por iniciativa propia, inicio la investigación’. ¿Qué va a pasar? Van a citar el investigado que va a ir con su abogado, el cual le va a decir al policía : ‘¿dónde están los actuados?, ¿dónde está la disposición fiscal que ordena el inicio de la investigación preliminar? (…) El policía puede haber recogido muchas evidencias y el abogado se irá al juez de investigación preparatoria, al juez de garantías y va a presentar una tutela y se va a tumbar todas las evidencias, todo el trabajo que ha hecho el policía se va a caer porque el juez le va a decir que, al no estar dirigido por el fiscal, no tiene valor legal", explicó.

El magistrado resaltó que "la norma tiene que estar dentro del marco de la Constitución, y si no está no se le puede dar operatividad a la Policía si no tiene el amparo constitucional".

"La norma tiene contradicciones en sus artículos 61, 62, 67 con el 322 del Código Procesal (…), es decir, no se han dado cuenta que están amarrando a la Policía a un trabajo totalmente inoperativo y eso es grave, porque al final su investigación, si es que no está de acuerdo con los parámetros, se va a caer. Entonces, hay que modificar la norma, hacerla más sistemática, no tiene sistematización legislativa, es contradictoria en sí misma, y el único perjudicado va a ser la Policía y finalmente la población", resaltó.

"Tenemos miles de investigaciones preliminares a nivel fiscal. Esas investigaciones tienen que ser trasladados inmediatamente, a partir de hoy día a la PNP. ¿La Policía cuenta con la operatividad para recibir cientos de miles de investigaciones para que las hagan y concluyan en 60 días? ¿Se han creado los laboratorios de criminalística a nivel nacional? ¿tenemos los laboratorios? (…) No existen (…), es como poner al torero frente al toro sin capa ni espada", puntualizó.