David Medina presentó un recurso de reconsideración para conseguir su regreso a la PNP | Fuente: RPP

Stefano Miranda, abogado del Mayor PNP David Medina, señaló este martes que el ministro del Interior firmó los documentos para el pase al retiro de su cliente "sin darse cuenta". Además, se mostró muy confiado en que se pueda revertir la decisión como en el 2017 donde se dio un caso similar.

"¿Cómo podemos tener una renovación de cuadros objetiva? cuando tenemos a una integrante de la junta que está investigado en esos ascensos irregulares y que el 8 de diciembre recién lo sacaron. El ministro reciente ha tenido todo ya y solamente ha firmado sin darse cuenta. Es por eso que en el recurso (de reconsideración) señalamos que no ha tenido la información certera y que va a reconsiderar la resolución ministerial como sucedió en el 2017", señaló en el programa Todo Se Sabe de RPP.

Miranda reiteró que en esta resolución que manda al retiro a David Medina hubo revanchismo y venganza en su contra. Esto porque el oficial participó en la detención de generales PNP involucrados en presuntos delitos.

"En el recurso de reconsideración he sustentado objetivamente que ha existido no solo un revanchismo sino una venganza. Cuando ellos intervienen a oficiales generales o de jerarquía superior no quieren ponerse grilletes de seguridad que la ley manda a todo ciudadano cuando comete un delito. Mi cliente, al ser un oficial de campo, asiste a las intervenciones de manera presencial. Es el oficial que está a cargo del operativo. Entonces tiene un enfrentamiento directo con estos efectivos", explicó.



Por otro lado, reconoció que su defendido tiene una sanción de rigor, pero que se dio en los años 90 y en aquella época los policías no conocían sus derechos ni había un tribunal disciplinario.

"Se dice que tiene una sanción de rigor. Efectivamente, pero que tiene una data del año 1998 donde todos los especialistas en derecho policial sabemos que en esos tiempos el régimen disciplinario era draconiano, ilegal y contravenía todos los derechos constitucionales, pero también es cierto que los policías desconocían sobre el ejercicio de sus derechos. Te sancionaban y punto. No existía un tribunal disciplinario", manifestó.

El pasado 28 de diciembre, el Ministerio del Interior dispuso el pase al retiro del mayor PNP David Medina Guillén, quien forma parte del Equipo Especial de la Policía liderado por el coronel Harvey Colchado, que apoya al equipo especial anticorrupción del Ministerio Público.

Defensoría apoya a David Medina

La Defensoría del Pueblo ha reiterado su solicitud al Mininter para que se "evalúe" dicha disposición contra David Medina ya que "resulta imprescindible no debilitar dicho Equipo". Vale resaltar que una solicitud similar de dicha entidad fue remitida el último jueves al Ministerio del Interior.

La institución indicó que se debe "evidenciar y garantizar respeto de la institucionalidad para luchar de manera efectiva contra la corrupción".