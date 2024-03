Shimabukuro sobre Rolex de Dina Boluarte: "Me he quedado sorprendido, en campaña la he visto con un reloj de plástico"

Henry Shimabukuro, exasesor del expresidente Pedro Castillo, sostuvo que durante la campaña electoral la ahora mandataria Dina Boluarte tenía "una gran limitación económica" como para tener relojes de lujo.

En el programa Las Cosas Como Son de RPP, dijo, que Boluarte Zegarra tenía en ese entonces un reloj de plástico.

"Yo me he quedado sorprendido porque en campaña ella tenía una limitación económica bastante grande. Cuando le escucho en los medios decir que esa un reloj de antaño familiar ahí me percato que sigue mintiendo al pueblo peruano porque en la época de la campaña yo la he visto con un reloj de plástico muy simple, creo que 20 o 30 soles será el costo de ese reloj", apuntó.

En otro momento, Henry Shimabukuro, investigado por el caso ‘Gabinete en la sombra’ y por financiar gastos de campaña de Dina Boluarte durante las elecciones generales del 2021, indicó que fue testigo de la reunión que sostuvo el empresario Eduvigis Beltrán con la entonces candidata a la vicepresidencia de la República, a quien le habría entregado 150 mil soles como aportes, los cuales no habrían sido declarados ante la ONPE.

El exasesor indicó que ratifició ante la Fiscalía que la señora Marcela Saldarriaga le confirmó que un empresario donó 150 mil soles para la campaña de Boluarte Zegarra y precisó que ese dinero no fue declarado.

El investigado manifestó que ese día, una vez que se retiraron Boluarte y Beltrán, Marcela Saldarriaga comentó que este último “había donado 150 mil soles” y que el dinero iba a ser utilizado para cubrir los gastos de logística a Arequipa, lugar donde se llevó a cabo el debate presidencial.

"Se quedó la señora Dina Boluarta, la señora Marcela Saldarriaga y el señor Beltrán, todo el resto pasamos a (...) La señora Marcela Saldarriaga manifestó a los chicos de la batucada, que también habían llegado, que el señor Beltrán había donado 150 mil soles y que ya tenían el presupesto para viajar a Arequipa en la época del debate", relató.

En ese sentido, precisó que la única prueba de este hecho es “el testimonio de Marcela Saldarriaga” y que ella “ha manifestado [ante Fiscalía] que sí logró ver la entrega del dinero”.

El exasesor añadió que conoció a Dina Boluarte durante la campaña en el club departamental Apurímac. Explicó que se distanció de la ahora mandataria porque le ofreció pertenecer a un grupo paralelo al gobierno de Pedro Castillo para que le informe a ella de lo que ocurre en cada ministerio.

Eduvigis Beltrán negó haber financiado campaña de Dina Boluarte

En mayo del 2023, Eduvigis Beltrán Salinas se pronunció en RPP y negó haber aportado económicamente a la campaña de Dina Boluarte, quien llegó a la Presidencia de la República tras la vacancia de Pedro Castillo.

“Vengo por tantas difamaciones que me están haciendo. Me vinculan a aportes de 150 mil soles a la campaña de Dina Boluarte”, comentó en Ampliación de Noticias.

“Desconozco esa acusación, juro por mi madre que nunca le he entrado un sol a algún partido político. Desde el año 2016, me han invitado a participar en la política para el Congreso. Todos los años me invitan”, agregó.

El empresario pesquero también dijo que no conoce a la mandataria ni tampoco al empresario Henry Shimabukuro.