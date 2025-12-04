Delia Espinoza anunció que presentará “una acción de amparo” tras ser inhabilitada 10 años por el Congreso

La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció que continuará con “las acciones constitucionales” luego de que el Congreso de la República la inhabilitara por 10 años para el ejercicio de la función pública por no haber acatado la ley que devolvía a la Policía Nacional la facultad de realizar investigaciones preliminares de delitos.

Durante una entrevista en el programa Prueba de fuego, Espinoza afirmó que su situación amerita “una acción de amparo” debido a los “atropellos” que viene padeciendo como “la inseguridad del propio juez constitucional Juan Torres Tasso" que, según dijo, "el martes debió reponerme en el cargo y no lo hizo”.

Además de la acción de amparo, Delia Espinoza señaló que presentará denuncias por las presuntas vulneraciones al debido proceso y por las infracciones a la Constitución que -afirmó- se habrían cometido durante su inhabilitación.

Abogado cuestiona votación y rol de Fernando Rospigliosi

Por otro lado, su abogado, Rodolfo Pérez, cuestionó el proceso de votación realizado este miércoles en el Pleno del Congreso, el cual incluyó un pedido de reconsideración y culminó con la inhabilitación de Espinoza por 10 años para el ejercicio de la función pública.

En ese sentido, señaló que la controversia gira en torno al drástico cambio entre la votación inicial y la realizada tras la reconsideración.

En un primer momento, la moción alcanzó solo 63 de los 68 votos necesarios para inhabilitar a Delia Espinoza. Sin embargo, horas más tarde, el Pleno revirtió ese resultado y aprobó la sanción con 71 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones, superando ampliamente el umbral requerido.

“Ocurre la votación más o menos al mediodía y no se llega a los votos. Esta fue una sesión largamente conocida, ya se tenía claro desde hace una semana cuál era la agenda del Pleno, era evidente qué congresistas tenían que asistir y cuáles no y no llegaron a la votación, entraron como se dice coloquialmente en trompo y ahí se han puesto en evidencia que realmente tienen una animadversión, una antipatía y una sed de venganza personal contra la doctora”, manifestó.

En ese contexto, la defensa de Espinoza sugirió que hubo presiones internas para modificar el sentido de los votos, especialmente porque algunos congresistas investigados que inicialmente se habían abstenido en la primera votación cambiaron su postura en la reconsideración.

“Uno no entiende cómo, de un debate amplio que se tuvo sobre un tema de esta trascendencia, hay congresistas que en tres horas puedan cambiar su votación”, sostuvo.

Rodolfo Pérez cuestionó, también, el rol del actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien además es el autor de la denuncia que culminó en la inhabilitación de Delia Espinoza.

"Es sumamente irregular que el señor Rospilosi haya presidido justamente la parte de la reconsideración", expresó.

“Yo lo hago personalmente a él responsable de la conducción de esa sesión y de la inhabilitación de la doctora Espinosa. Él es el responsable de ello, porque la votación estuvo bien dada. Cómo es posible que se haya dado una reconsideración en tiempo récord cuando aseguraron el número de votos que querían”, agregó.