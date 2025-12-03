Congreso inhabilitó por diez años a Delia Espinoza

El Pleno del Congreso aprobó este miércoles inhabilitar por diez años del ejercicio de la función pública a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tras aceptar dos pedidos de reconsideración y someter este caso a una votación.

La inhabilitación de Espinoza Valenzuela toma lugar después de un primer intento fallido en la mañana, cuando la moción no alcanzó los votos necesarios y la denuncia constitucional se archivó.

La primera votación apenas obtuvo 63 de 68 votos requeridos para inhabilitar a Delia Espinoza. Pero los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow solicitaron una reconsideración, por lo que la representación nacional volvió a votar.

En una nueva votación, la suspendida titular del Ministerio Público fue suspendida con 71 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, falsedad genérica y prevaricato.

El #PlenoDelCongreso aprobó el proyecto de resolución legislativa que inhabilita por 10 años, para el ejercicio de la función pública, a la fiscal suprema Delia Espinoza por infracción constitucional. pic.twitter.com/7Lk7tGpNj4 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) December 3, 2025

Según el informe final que recomienda su inhabilitación, Espinoza Valenzuela – en su condición de integrante de la Junta de Fiscales Supremos – es acusada de no acatar a la Ley 3210, una normativa que devolvía a la Policía Nacional la facultad de realizar investigaciones preliminares de delitos.

Posteriormente, se presentaron reconsideraciones a la votación donde se aprobó abrir una causa penal contra Espinoza por los mencionados delitos. No obstante, el pedido fue desestimado, por lo que continuará el levantamiento del fuero y el expediente con la acusación constitucional se enviará la Fiscalía de la Nación.

Al finalizar la votación, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), saludó la inhabilitación de Delia Espinoza.

“La desquiciada exfiscal Delia Espinoza, que hoy día amenazó con represalias a los congresistas si votaban por la sanción, ha sido inhabilitada diez años por el Congreso”, escribió en X.

Delia Espinoza señala que la denuncia constitucional es arbitraria

Durante su ponencia en el pleno, la magistrada Delia Espinoza consideró que esta denuncia constitucional tiene un carácter arbitrario, ya que responde a las denuncias que presentó contra los propios parlamentarios por diversos delitos.

"Si me inhabilitan, voy a continuar y tarde o temprano voy a retornar. Manchar, truncar una carrera, que no es política, porque yo no soy política, solamente por votos, por consignas políticas, por odio, venganza, por revancha", manifestó.

"Están más cómodos con un fiscal de la Nación interino que ha prometido que no va a ser excesivo. Ahorita solamente está archivando, no está denunciando a nadie y no está abriendo nuevas investigaciones", agregó.

Espinoza también dijo que se ha topado con un "poder oscuro" cuya pretensión es quitarla del camino sin "ningún hecho relevante".

"Ha quedado demostrado que no hay ningún hecho relevante, ha quedado públicamente demostrado que hay una arbitrariedad (...). Choqué con un poder oscuro que no me quiere, me refiero no al pleno sino a los señores de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente", aseveró.