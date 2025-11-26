Magistrado del TC afirma que "en un breve plazo" se pronunciarán por medida cautelar que presentó la JNJ por caso Delia Espinoza

El magistrado del TC, Gustavo Gutiérrez Ticse, afirmó que en breve plazo se pronunciarán por la medida cautelar que presentó la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para suspender el proceso de amparo de Delia Espinoza y su reposición como fiscal de la Nación.

Ticse recordó que este pedido de la JNJ es aparte de la demanda competencial que han interpuesto esta institución contra el Poder Judicial por haber menoscabado sus competencias y atribuciones luego de que un juez dispusiera la suspensión de la sanción que se le impuso a la suspendida titular del Ministerio Público.

"Sobre la medida cautelar vamos a tener que pronunciarnos en un plazo breve, dentro del trámite que corresponda, a efectos de determinar si es que las acciones realizadas por el Poder Judicial son constitucionalmente admisibles en una competencia que le corresponde a la Junta Nacional de Justicia o no", expresó en el programa Las sosas como son de RPP.

Gutiérrez Ticse recordó que la JNJ es una institución autónoma al igual que el Poder Judicial, TC y la Fiscalía, cuya función es habilitar a un juez o fiscal de realizar funciones propias de esos cargos.

"Si dejamos de lado a la JNJ no tendría sentido que esta exista, no sería un poder. El poder de la JNJ es el nombramiento, la destitución y la ratificación, algo que hace bastante tiempo no se viene haciendo", expresó.

El caso

La Junta Nacional de Justicia presentó la semana pasada una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el Poder Judicial tras la resolución que ordena reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

Según se lee en el documento, "no se ha respetado el especial cuidado que deben observar los organismos jurisdiccionales al momento de realizar un control constitucional sobre las decisiones de la Junta Nacional de Justicia". Por ello, piden que declare nula la resolución que repuso a Delia Espinoza como titular del Ministerio Público.

Delia Espinoza, suspendida fiscal de la Nación, se presentó el último lunes 17 de noviembre en la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima para pedir mayor celeridad en el trámite administrativo que permita su reposición al frente del Ministerio Público.

