Demanda competencial de Dina Boluarte contra el PJ y la Fiscalía responde a intereses personales, señala analista político

Judiciales Dina Boluarte es investigada por cohecho en el denominado 'Caso Rolex'

Dina Boluarte es investigada por cohecho en el denominado 'Caso Rolex' | Fuente: Presidencia

El analista político y CEO de la consultora Imasolu, Enzo Elguera, se refirió al anuncio de la mandataria Dina Boluarte -investigada por el caso Rolex- quien señaló que va a presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra del Poder Judicial y el Ministerio Público por una presunta injerencia en el ejercicio de sus competencias. Al respecto, dijo que esta decisión responde a intereses personales.

"Honestamente, creo que es un asunto más personal y que va por detener, burlar, dificultar todas las investigaciones que tenga en su contra. No creo que la presidenta en la actualidad esté pensando en la Presidencia como institucionalidad. Porque si eso ocurriese, evidentemente las cosas las haría de una manera diferente. La presidenta tiene la responsabilidad de ser la presidenta de todos los peruanos, y eso implica que no tenga ningún tipo de injerencia, ni sea incuestionable su actuación en relación a los diversos hechos en los cuales se ha probado, por boca de ella misma -y por eso evidentemente en la actualidad se presume que no declara a los medios directamente-, que ha faltado a la verdad en sus declaraciones o cuando ha pretendido dar explicaciones", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Ello implica que podamos hacer un análisis más profundo de en realidad, por defender a la persona, cuánto está afectando a la figura presidencial. Esta institución, que también siendo Ejecutivo, tiene una dosis de gran autoridad, pero la autoridad evidentemente se retroalimenta con la confianza que le das a la población y justo ese es el crédito o el valor que la presidenta, lamentablemente, más ha perdido. Y si vamos un poco más allá, podríamos hasta calificar esto de una interferencia en la justicia", manifestó.

Dina Boluarte es investigada por cohecho en el denominado 'Caso Rolex' | Fuente: RPP

"Patricia Benavides tenía muchos elementos de convicción para ser destituida"

En otro momento, indicó que la exfiscal de la Nación Patricia Benavides tenía en su contra muchos elementos de convicción para ser destituida del cargo, situación que se dio por unanimidad en la Junta Nacional de Justicia.

"Hay de todas maneras algunos defensores, aunque una mayoría sí estaba en contra de que alguien con este tipo de cuestionamientos, con cuestionamientos importantes, con el tema de la relación con su hermana y la injerencia de determinados grupos parlamentarios, evidentemente, y a todas luces, tenía muchos más elementos de convicción como para que se pueda dar esta destitución", aseveró.

"Tenemos un doble rasero que está afectando también a la administración de justicia a la hora de medirla. Y la opinión pública ve que cuando muchas veces a los otros entes paralelos que representan el equilibrio del poder torpedean al Ministerio Público cuando políticamente les parece correcto y cuando no les parece correcto es sometido a un criterio diferente", finalizó.