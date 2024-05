El tema no ha acabado, hay otras instancias como el Tribunal Constitucional, dice abogado de Patricia Benavides

Judiciales "No es una venganza de la Junta contra Patricia Benavides, pero han actuado de manera parcializada", señaló Peña

Juan Peña, abogado de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, consideró que la destitución de su patrocinada no es un tema zanjado. Por el contrario, dijo que van a continuar con otras instancias, como la vía constitucional del Poder Judicial o directamente el Tribunal Constitucional.

"Por los votos que la misma Junta ha destituido a la doctora Emma Benavides y la doctora Azucena Solari tienen solamente tres. Entonces, entendiendo entre conturbenio entre las fiscales y la doctora Benavides ha sido realizado en conjunto por todas las personas, no entiendo porque algunos tienen tres votos y otros cinco", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"No es una venganza de la Junta contra Patricia Benavides, pero han actuado de manera parcializada. Entonces ustedes tendrán que sacar sus propias conclusiones. Yo no creo que haya acabado todavía. Creo que hay instancias como el Poder Judicial en la vía constitucional y también el Tribunal Constitucional, que van a poder remediar muchos derechos que han sido afectados", agregó.

"Me parece que la palabra exacta es un complot contra el orden democrático"

Tras la denuncia de Jorge del Castillo, quien señaló que habría un complot contra el orden democrático, Peña dijo estar de acuerdo con su colega, ya que consideró que no se había respetado el debido proceso.

"Me parece que es la palabra exacta de lo que está ocurriendo en el país, porque si no estamos respetando el debido proceso o un órgano imparcial que te pueda sancionar, no va a haber ninguna garantía de que ahora en adelante tanto en la Junta y la Fiscalía vayan a ser imparciales al tomar una decisión", finalizó.