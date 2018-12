Hasta el momenot se desconoce si Pedro Chávarry decidió que continúan los fiscales del caso Odebrecht Rafafel Vela y José Domingo Pérez. | Fuente: Congreso de la República | Fotógrafo: Congreso de la Rep򢬩ca / C鳡r Cox Beuzeville

El coordinador de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, dijo esta mañana en RPP Noticias que cuando consultó al secretario general de la Fiscalía de la Nación, este le dijo que Pedro Chávarry ya había firmado las ratificaciones de los fiscales y que estas estarían saliendo en los siguientes días. Sin embargo, esta versión fue desmentida por el periódico.



"El secretario general de la Fiscalía de la Nación me dijo que [Chávarry] había firmado, pero hasta ahora no tenemos noticias certeras. Me han explicado que no había espacio en El Peruano, que las resoluciones ya están firmadas, pero espero que mañana ya esté; es lo que me explicó el secretario general", dijo en referencia a Aldo León Patiño.



¿Se quedó sin papel?

El diario El Peruano, a través de un comunicado a la opinión pública dijo que “no existe a la fecha ningún documento de la Fiscalía de la Nación pendiente de publicación en el Diario Oficial El Peruano”.



En el comunicado a su vez se señala, que desde el viernes 28 de diciembre se han recibido las resoluciones del Ministerio Público las cuáles han sido publicadas en dos días. 29 y 30 de diciembre, sin que hayan otros documentos en cola.