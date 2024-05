"Tiene que gobernar": abogado de Dina Boluarte le recomienda viajar a China a pesar de investigaciones

Judiciales Juan Carlos Portugal: "Ha habido esa discrepancia de opiniones" con la presidenta

Abogado de Dina Boluarte se pronunció sobre viaje de mandataria a China | Fuente: RPP

Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, consideró este miércoles que la mandataria sí debería viajar a China ya que no tiene ninguna restricción o impedimento para salir del país, a pesar de las investigaciones en su contra como la desactivación del grupo de apoyo policial al Ministerio Público, el caso Rolex, lavado de activos y Qali Warma.

"Con absoluta respuesta te lo manifiesto. Sí le recomendaría hacerlo porque la presidenta tiene que gobernarnos, tiene que establecer negociaciones internacionales, tiene que establecer tratados bilaterales, tiene que hacer relaciones políticas, y muchas de estas actividades y viajes al extranjero tienen una inyección económica en el país", dijo en exclusiva a RPP.

"Principalmente porque tiene una defensa política a través de sus ministros, tiene una defensa legal a través de mí, la presidenta tiene que gobernar, no tiene que olvidarse que tiene que gobernar (...) su mundo no puede reducirse a acudir únicamente a situaciones fiscales, sino gobernar a ti, a mí y a todos los peruanos", agregó Juan Carlos Portugal. Minutos antes, el abogado dijo desconocer ese eventual viaje y expresó su deseo de no ingresar en el foro de una recomendación política.

El abogado se refería así a una eventual visita oficial a China en junio de la presidenta Dina Boluarte para reunirse con su homólogo Xi Jinping para abordar dentro de los temas comerciales la exportación de carne al país asiático, como lo anunció el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, el pasado 15 de mayo.

Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, consideró que la intervención de cuatro fiscales durante la declaración de la Jefa de Estado ante el Ministerio Público fue inusual y hostil. | Fuente: RPP

Le recomienda no declarar si hay filtraciones

"El 324, numeral 1, establece una regla de prohibición. Creo que, si estamos en una sociedad no nómade, sino democrática. Y en una sociedad democrática hay estamentos normativos que deben estrictamente cautelarse (...) en el 324, numeral 1, es absolutamente celoso respecto a la reserva de la investigación y en esa perspectiva de cautelar la norma la secretitud [sic] de la investigación para evitar mal informaciones o manipulaciones que se pueda dar es que he recomendado esto a la presidenta", dijo.

El abogado sostuvo que tras dar su recomendación a Dina Boluarte hubo una "diferencia de opiniones", ya que ella entiende que es la "principal mandataria del país", a pesar de una probable filtración desde la Fiscalía que no es controlada.

"Sin embargo ha habido esa discrepancia de opiniones, es consciente que eso puede pasar y aún no hemos llegado a un consenso, pero mi posición con respecto a esa recomendación se mantiene (...) aún no lo hemos discutido de una manera bastante veloz, aún no nos hemos sentado a analizarlo", indicó.

Además, el abogado indicó que la intervención de cuatro fiscales cuando la mandataria Dina Boluarte respondió más de 50 preguntas ante el Ministerio Público el martes 28 de mayo fue inusual y hostil.