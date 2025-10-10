Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, confirmó este viernes que la ahora expresidenta no asistirá el próximo miércoles 15 a la audiencia donde el Poder Judicial evaluará el pedido de la Fiscalía para imponerle impedimento de salida del país por 36 meses.

"Por recomendación propia no va a asistir. Yo he decidido como su abogado que no asista. Quiero ser enfático y honesto con la población: cada vez que el Ministerio Público citó a la presidenta a declarar, ella siempre ha declarado, pudiendo acogerse a su derecho a guardar silencio", manifestó en declaraciones a la prensa.

Por otro lado, Portugal criticó el proceso de vacancia que destituyó a Dina Boluarte. En ese sentido, enfatizó que lo vivido esta madrugada fue "arbitrario e irracional".

"En ninguna parte del mundo se comunica a las 10:50 p.m. que tenemos que asistir la presidenta y quien les habla a las 11:30 p.m. a rendir tributo a nuestro derecho a la defensa. Si hay garantías mínimas esenciales en todo sistema que se reputa como constitucional y convencional es esa triada de garantías que se extienden al derecho parlamentario también: el derecho a la defensa, a la igualdad de armas y al plazo razonable en la preparación de la defensa... no podemos convalidar un vicio como ese", enfatizó.

Portugal manifestó que fue él quien solicitó a la exmandataria dar un pronunciamiento para terminar con las especulaciones de que está no habida o que busque asilo político.



Dina Boluarte no asistirá a la audiencia sobre pedido de impedimento de salida del país, anuncia su abogado

Audiencias

El Poder Judicial detalló que el miércoles 15 de octubre, a las 9:00 a.m., realizará la audiencia de impedimento de salida por 36 meses contra Boluarte Zegarra, por el caso vinculado a ‘Los Dinámicos del Centro’, donde se acusa a la exmandataria por el presunto delito de lavado de activos.

Al día siguiente, jueves 16, verán el pedido de impedimento de salida por 18 meses, pero esta vez por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado. Esto por las cirugías estéticas a las que se sometió supuestamente sin el trámite correspondiente en el Parlamento y presuntamente a cambio de dar favores al médico que la operó.