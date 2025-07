Testigo de presuntos aportes irregulares a campaña de Dina Boluarte asegura que la mandataria sí se reunió con empresario Eduvigis Beltrán

Maritza Sánchez respondió a las declaraciones del abogado de la presidenta, quien aseguró que no existen evidencias de aquel encuentro.

Maritza Sánchez, quien participó en la campaña de Perú Libre durante el 2021, confirmó este martes que sí hubo una reunión entre Dina Boluarte y el empresario Eduvigis Beltrán en un lugar partidario del Cercado de Lima, donde se le planteó a este último aportar 150 mil soles para costear las actividades proselitistas de la entonces candidata a la vicepresidencia. Ella señaló que también estuvo en aquel encuentro.

Sánchez respondió así al abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, quien aseguró que "no hay evidencia de ningún tipo" en la investigación contra su patrocinada por el presunto delito de lavado de activos, que respondería a unos supuestos aportes ilícitos durante la campaña de las elecciones presidenciales pasadas.

"Esa reunión sí existió. Hay personas que lo llevaron al señor allá (al local partidario), le puedo comentar desde el momento en que ingresó y las notas que hice a partir de dicha reunión", manifestó en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

Maritza Sánchez recalcó que ella es testigo ante la Fiscalía en la investigación contra la mandataria. En ese sentido, sostuvo que el problema en este caso es que no se habrían declarado los aportes para la campaña.

"En el caso específico de Henry Shimabukuro, el dinero de los vouchers (418 soles por impugnaciones de actas), nunca se declara y en el caso del señor (Eduvigis) Beltrán, no aparece en ningún sitio los 150 mil soles y eso no significa que no lo haya dado o no lo pidieran", sostuvo.

Sánchez expresó que ha brindado toda la información requerida por el Ministerio Público. Además, dijo que aún conserva el cuaderno amarillo que le sirvió como agenda en aquella época, pero que no tenía carácter de contabilidad, sino de anotaciones de ideas, coordinaciones y acuerdos en las reuniones.

La investigación a la mandataria, dispuesta por el fiscal Richard Rojas, inició luego de que el empresario Henry Shimabukuro revelara que realizó aportes económicos a la campaña de Boluarte Zegarra, quien ha rechazado esta versión en reiteradas ocasiones.

"No hay evidencia de ningún tipo"

Juan Carlos Portugal, abogado de la mandataria Dina Boluarte, señaló ayer en Ampliación de Noticias de RPP que "no hay evidencia de ningún tipo" en la investigación contra su patrocinada por el presunto delito de lavado de activos.

"Como parte del antecedente y contexto probatorio de esta investigación que termina en archivo se determina que ese aporte nunca existió y que esa reunión nunca existió", señaló.