Duberlí Rodríguez señala que Aníbal Torres no tenía conocimiento de que Pedro Castillo iba a dar golpe de Estado

Duberlí Rodríguez, abogado del exjefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, señaló que este no tenía conocimiento de que el expresidente Pedro Castillo fuera a dar un golpe de Estado con su mensaje del pasado 7 de diciembre, cuando decidió disolver el Congreso.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, el exjuez supremo señaló que en el derecho penal no se pueden guiar por sospechas, sino por evidencias. Así, explicó que Torres indicó que él recién se enteró del golpe de Estado cuando el exmandatario terminó su discurso, por lo que no considera haber participado en dicha decisión.

“(Aníbal Torres) ha dicho en su declaración, que él toma conocimiento cuando termina de leer las declaraciones el señor Pedro Castillo, de tal manera que él asume que él no ha participado para nada en esa decisión”, señaló.

Sobre situación de Torres

Rodríguez explicó que la comparecencia que dictó el Poder Judicial para su defendido es una medida intermedia, pues Torres está todavía sujeto a una investigación y le ampara la presunción de inocencia.

Aclaró que la situación del exjefe del Gabinete es diferente a la de Pedro Castillo, pues el juez Juan Carlos Checkley ha establecido los presupuestos para dictar prisión preventiva al exmandatario.

“Para el señor Pedro Castillo, ha ido diciendo si es que hay los elementos de convicción que lo vinculen con varios delitos, que en este caso son como cuatro delitos. En tanto que, para el doctor Aníbal Torres, solamente es un delito, aunque aparecen dos”, señaló.

“La conspiración es para la rebelión y al final tienen que escoger uno u otro, por eso la Fiscalía dice alternativamente rebelión o conspiración a la rebelión, entonces no estamos hablando de dos delitos. Ahí no hay concurso real, no hay suma de penas, es solamente un delito que tienen que escoger al final”, añadió.

Decision judicial

El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

En el caso del extitular del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, se le impuso la medida comparecencia con restricciones y le impuso el pago de una caución de 20 000 soles.