El Español fue detenido el pasado 7 de marzo en su vivienda tras sus vínculos con Pedro Castillo

El Poder Judicial programó para el próximo viernes 31 de marzo la audiencia de impedimento de salida del país por 36 meses para Jorge Hernández Fernández, alias 'El Español'.

La audiencia se llevará a cabo en el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional, ubicado en la avenida Tacna 734, en el Cercado de Lima.

'El Español' recuperó su libertad al cumplirse los 10 días de detención preliminar que se dictó en su contra por el presunto delito de organización criminal. La medida inició el 7 de marzo y culminó el 16.

Al no haber un requerimiento fiscal de prisión preventiva contra el investigado, recuperó automáticamente su libertad por vencimiento de la medida de detención preliminar.





A Hernández Fernández se le imputa, según la teoría de la Fiscalía, de ser el coordinador de una presunta red criminal que tenía como objetivo “intimidar y atentar contra la integridad física” de funcionarios del Ministerio Público y de la Policía, así como de periodistas y colaboradores eficaces que perjudiquen a Pedro Castillo.

Fuentes de RPP Noticias pudieron conocer que ‘El español’ sería el encargado de coordinar y organizar directamente con el exmandatario sus reuniones clandestinas para la designación de los directores de Inteligencia Nacional de la DINI y de la DIGIMIN e integrarlos convenientemente a la organización criminal que presuntamente lideraría el exjefe de Estado.

Vera Llerena aclara reunión con 'El Español'

El general Luis Vera Llerena, excomandante general de la Policía, insistió este martes en que no conocía a 'El español', tal como lo aseguró en octubre del año pasado. Esto pese a que recientemente se conoció que mantuvo reuniones con este personaje.

"Yo no lo conocía como Jorge Hernández Fernández. No lo conocía como tal. Cuando ya he leído su información como colaborador eficaz en el cual indica que había tenido reuniones conmigo, que lo ratifica el exministro Dimitri Senmache, ahí sí puedo ver que efectivamente es esta persona. Ahora puedo certificar que es la misma persona, por la información que leo cuando me hacen llegar la denuncia", explicó en entrevista a RPP.

Vera señaló que conocía a una persona apodada como 'gringo', supuestamente nombrado Javier, y aseguró que "el mismo presidente de la República" le pidió que se comunique con él. Agregó que el entonces ministro del Interior, Dimitri Senmache, fue quien lo convocó para una reunión "por orden del mandatario".