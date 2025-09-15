Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

El Poder Judicial rechaza autorizar levantamiento del secreto de las comunicaciones de computadoras de Darwin Espinoza

Darwin Espinoza, congresista de la República.
Darwin Espinoza, congresista de la República. | Fuente: Andina
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

La decisión judicial se enmarca en el caso que implica al congresista en los presuntos delitos de concusion, peculado por utilización y peculado de uso en agravio del Estado, luego que un reportaje denunciara que trabajadores de su despacho habrían participado, en horario laboral, en el recojo de firmas para la inscripción del movimiento regional 'Adelante Ancash'.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial rechazó el pedido fiscal para que se autorizará levantar el secreto de las comunicaciones de seis computadoras del despacho del congresista Darwin Espinoza así como de una laptop en la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de peculado por uso y otros en agravio del estado.

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley desestimó el requerimiento que hizo la Fiscalía de la Nación para que se ordenara la ejecución de dicha medida  en la modalidad de acceso, lectura, visualización, extracción de información, transcripción e impresión de contenido relevante de los dispositivos de almacenamiento portátil ( disco duro externo) que contiene la extracción de una copia forense ( copia espejo) de la información almacenada en estás computadoras que eran utilizadas por siete servidores de este despacho congresal. 

La Fiscalía de la Nación también había requerido autorización judicial para levantar el secreto de las comunicaciones en la modalidad de acceso, lectura, visualización, extracción de copia forense [copia espejo] trascripción e impresión de un equipo informático (una laptop) en este caso.

Mediante una resolución emitida el último 3 de septiembre, el magistrado determinó que en este caso corresponde declarar la "sustracción de la materia" en atención a que el 20 de diciembre del 2024 la Fiscalía de la Nación ya presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el Legislador Darwin Espinoza

El Ministerio Público denunció a Espinoza por los presuntos delitos de concusion, peculado por utilización y peculado de uso en agravio del Estado luego que un reportaje emitido por el programa Punto Final diera cuenta que trabajadores de su despacho congresal habrían participado , en horario laboral, en el recojo de firmas para la inscripción del movimiento regional 'Adelante Ancash'.

El juez Checkley Soria precisa que mientras esta denuncia constitucional se encuentre en trámite ante el Congreso de la República y no se haya levantado la inmunidad parlamentaria a dicho legislador, su despacho carece de competencia para continuar con las actuaciones procesales. 

"Solo si en el foro parlamentario se aprueba la acusación constitucional y se dispone posteriormente la formalización de la investigación preparatoria, este Juzgado Supremo asume competencia para continuar con las actuaciones procesales. En consecuencia, el requerimiento fiscal debe ser desestimado" concluye el magistrado en su resolución.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP214 | INFORMES | Elecciones 2026: el perfil de los candidatos al Senado

El regreso de la bicameralidad devuelve al Perú la Cámara de Senadores. ¿Qué requisitos establece la Ley para postular y por qué es importante entender el nivel de decisión que tendrá el Senado? Conozca más detalles en el siguiente informe Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Darwin Espinoza Congreso Fiscalía de la Nación

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA